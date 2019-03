Unicaja cae en el 'tie-break' ante Ibiza

Unicaja Almería cayó derrotado por 3-2 en su visita al Polideportivo Es Viver, donde le esperaba un Ushuaïa Ibiza Voley cuyo potencial era bien conocido por los ahorradores, aunque no llegaron a territorio balear con la lección del todo aprendida. La segunda plaza de la tabla clasificatoria estaba en juego y los locales pusieron un ritmo muy alto ante al actual campeón de la Copa del Rey, un conjunto almeriense que no pudo centrarse en el primer set. Los ibicencos se mostraron impecables en recepción y colocación, exceptuando, quizás algunas veces en saque, pero no cometieron errores y se pusieron por delante con un 25-17, dejando claro que no tenían complejo alguno ante el histórico equipo verde.

En la segunda manga confirmó su superioridad sobre la cancha, contra todo pronóstico, Ibiza, que llegó a tener una ventaja de 22-13 ante un Unicaja Almería que parecía que solamente podía meterse en el partido si se desconectaba su oponente, que estaba haciendo hasta el momento un duelo perfecto para ponerse con un 2-0 gracias al 25-16 del segundo set.

Los fallos que no tuvo Ibiza en los dos primeros, los cometió en el tercero, que estuvo muy igualado, y de ellos se aprovechó el cuadro de Berenguel para tratar de reengancharse al choque. Mejoraron los almerienses en pista, pero los baleares seguían mostrando un nivel alto y se pusieron nuevamente por delante y se escaparon de su rival con un 18-15. Pese a ello, Unicaja mostró la cara que se esperaba y se llevó el set por 23-25 (2-1). No estaban dispuestos los almerienses a perder la segunda plaza y cambió la tendencia del choque, gracias, también, al cansancio local. Así, los ahorradores ganaron el cuarto set por 23-25 para empatar 2-2 una contienda que, sin embargo, perderían en el tie break por 15-8. Derrota de aviso para Unicaja de cara al play off, pero suma un punto que le deja como segundo.