Manolo Ruiz: "El CD El Ejido no debe caer en la ansiedad de tener que ganar a los cinco minutos"

Manolo Ruiz aseguraba en su rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Linense que “son tres puntos fundamentales. Quedan ocho partidos, este es el próximo y está claro que para nosotros es clave intentar sacar tres puntos ante un rival que viene en una dinámica positiva, que ha dejado la portería a cero en 18 o 19 jornadas, siendo el equipo menos goleado. Pero estamos en una situación en la que dependemos de nosotros, fijarnos más en las cosas que tenemos que hacer nosotros bien. Que esta fortuna que nos está viniendo en contra, esa dinámica negativa, cambie ya”.

El técnico celeste volverá a tener nuevas ausencias en su equipo, como la de Molo, expulsado la pasada semana. Ante esto, recalca que “cada jornada perdemos un par de jugadores, pero no hay que hablar de ello. Estamos en una situación en la que no podemos ni debemos aferrarnos cualquier excusa. Es verdad que tenemos bajas importantes, pero hay que competir con lo que tenemos y afrontar el partido con ánimo de revertir la situación”.

Actos por el 50º aniversario de la fundación del Poli Ejido Con motivo del 50º aniversario de la fundación del Club Polideportivo Ejido, las peñas Nuestro Poli (Kolectivo Celeste, José Sevilla y demás simpatizantes), Hinchas UCA, Kolectivo 1969 y Podcast Deportivo El Ejido realizan este próximo domingo una serie de actos conmemorativos. Es por ello, que dichas peñas quieren contar con todos los aficionados para hacer de este día tan especial para los nostálgicos celestes una gran fiesta del fútbol, así como animar al actual club (Club Deportivo El Ejido) a conseguir los objetivos marcados. Todo empezará con una paella a las 14:00 en Pub Ágora, incluyendo un plato de arroz y dos cervezas por 6€. Posteriormente, las diferentes peñas han organizado un espectacular recibimiento a los jugadores, convocado minutos antes de las 16:00 en la puerta 0 del Estadio Municipal De Santo Domingo. Una vez en el estadio, se ubicarán en la zona de preferencia donde animarán sin parar al “Poli” y donde habrá alguna que otra sorpresa.

Obligado a hacer cambios nuevamente en su once, admite que “tenemos varias opciones como Álex Sánchez, Uru... Este domingo puede haber alguna variante, para tratar de darle frescura al equipo, para intentar cambiar algo para revertir la dinámica negativa. Algo hay que hacer”. Sobre la recuperación de jugadores, avisa que “Javilillo no llegará, al igual que Velasco, Alfonso, Sergio Jiménez... Pero no quiero distraer con esto, no podemos decir que no ganamos porque tengamos bajas”.

Ruiz conoce muy bien al rival, una Balompédica Linense a la que dirigió de 2015 a 2017. “La Balona es el equipo menos goleado, pero también tiene muchas virtudes en ataque. Tenemos que tener una mentalidad ofensiva pero sin desorganizarnos, que no nos sorprendan”, informa el jerezano, que hace hincapié además en que “no tenemos que caer en la ansiedad de tener que ganar los partidos a los cinco minutos, hay que madurarlos. Hay que estar atentos y concentrados, con la tranquilidad de saber que será un duelo complicado”.

Consciente de la importancia del choque y de que sus jugadores necesitarán el máximo apoyo de su gente este domingo a partir de las 18:00 horas, Manolo Ruiz hace un llamamiento a los ejidenses, diciendo a la afición celeste “que no deje de creer. Todavía hay margen. Con cuatro partidos podemos lograr el objetivo, pero ahora mismo este es el más importante, en el que tenemos que tener todos el foco. Esto es cosa de todos y unidos podremos lograr el objetivo”.