El Almería B viaja a casa de un complicado Sevilla Atlético

Aunque aún no se puede confirmar de forma matemática, ser colista a trece puntos de la zona de permanencia y a falta de ocho jornadas para el final liguero hace, sin duda, que la Unión Deportiva Almería B tenga ya más de pie y medio metido en la Tercera División. Esa es la realidad rojiblanca, apoyada, además de en una evidente mala situación clasificatoria, en cinco derrotas sufridas en las últimas jornadas y en doce semanas de competición sin saber lo que es ganar.

El panorama del conjunto canterano de la UDA no invita al optimismo, aunque no por ello los de Navarro van a arrojar la toalla y perder su competitividad en esta recta final en la que van a apurar hasta el último suspiro de esperanza. Así, llegarán a casa del Sevilla Atlético con la mente puesta en retornar a la senda de la victoria y poder sumar su primer triunfo fuera, ya que como visitantes han sumado en su casillero solamente dos puntos en todo lo que va de temporada. Ganar no solucionaría la situación al Almería B, pero le daría motivación y confianza para mantener despierta un poco más su fe, siempre y cuando el resto de resultados de la jornada también acompañen. En caso de derrota, todo seguiría según lo previsto en un guión que, desgraciadamente, parece tener un final ya inevitable.

Para este choque, al que el cuadro almeriense podría llegar ya sin la presión de jornadas anteriores, Esteban Navarro tendrá las ya conocidas bajas de Guirao, por lesión, y Lin, que ha estado con la selección sub-22 de China y no llegará a tiempo para estar disponible para este duelo. Sí lo estará el capitán Igor Engonga, que también está recién llegado de jugar como internacional con Guinea.