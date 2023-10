Marsu: "Es un privilegio estar entrenando con los mejores del mundo"

Marsu está viviendo su segunda temporada en el Almería después de su paso en el Espanyol. En su primer año de sénior ha sido uno de los futbolistas del filial que ha estado entrenándose esta semana a las órdenes de Gaizka Garitano. El centrocampista ("me gusta jugar de mediapunta, enganche, segunda punta", asegura) valora en una entrevista en UDA Radio de forma más que positiva la aventura con el primer equipo, con el que espera coincidir en un futuro con su hermano, Roger, que milita en el cadete División de Honor.

- ¿Cómo ha ido esta semana con el primer equipo?

Estoy muy contento. Ha sido muy intensa, pero siempre es un privilegio estar entrenando con los mejores del mundo. Es mejor que sea intensa para sacar los resultados que necesitamos para seguir en Primera División, lo que queremos todos. Estoy orgulloso de estar con ellos.

- ¿Qué les ha dicho Lasarte?

Que disfrutemos y aprendamos.

- ¿Garitano es más de correcciones colectivas o también realiza individuales?

Lo que he visto durante estos días es que hay muchas correcciones colectivamente. Al menos es como lo he percibido yo. Esta semana, sobre todo, más defensa que en ataque.

- La defensa de un equipo comienza desde el delantero.

Al final una buena presión arriba, si robas, te permite estar cerca de la portería rival. También consigues que el otro equipo te llega menos a la tuya, estando más cerca de la victoria.

- ¿Le ha sorprendido el punto de intensidad de Garitano?

No he entrenado mucho con el primer equipo antes, no sabría decirte. Esta semana ha sido como preparar ya el partido ante el Girona. Desde dentro veo muchas ganas para lograr un buen resultado.

- Desde fuera da la sensación de que la energía ha cambiado.

Semanas atrás, con Alberto Lasarte, ya estaban entrenando con buen ritmo e intensidad. Garitano la sigue metiendo.

- ¿Qué tal está siendo el trato de la primera plantilla?

Nos tratan como a uno más. Algunos nos ayudan algo más porque al final ellos llevan muchos años más y ven a niños, chavales.

- ¿Cómo ha sido el salto de Juvenil División de Honor a Tercera RFEF?

Está siendo más difícil de lo que parecía. Estamos trabajando bien, convencidos de que los resultados van a llegar. No nos terminan de acompañar. Los puntos ante el Poli El Ejido eran muy importantes porque la gente de arriba había tenidos malos resultados y podíamos volver a engancharnos tras la derrota ante el Torremolinos en casa. Estamos con mucha rabia y ganas de sumar tres puntos en casa con nuestra afición.

- Ahora tienen que cambiar el chip tras estar con el primer equipo.

Es difícil, pero al final nos adaptamos. Conocemos a Alberto y sabemos lo que quiere de nosotros. Lo más importante es correr y lograr los tres puntos.

- Su hermano está en el cadete. ¿Cómo es la experiencia de compartir aventura con él?

El año pasado estuve solo, ahora estamos los dos y es una ayuda para mí. Estoy muy contento de que esté en un club de Primera División y formándose en esta cantera. Nos llevamos cuatro años, no hablamos de cosas íntimas, pero siempre le intento ayudar en lo que haga falta. Recordaremos durante toda la vida esta aventura.