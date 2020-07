Motril: asentamiento celeste

Las eliminatorias de ascenso, temporada tras temporada, están cargadas de historias bonitas y competitivas. Sobre todo en las categorías más humildes, donde a muchos futbolistas les sale incluso deficitario desplazarse todos los días a entrenar lejos de su casa, pero lo hacen por amor a un balón y a unos colores.

Una de ellas se va a vivir en el enfrentamiento de semifinales del play off express de ascenso a Segunda B entre el Club Deportivo El Ejido y el Club de Fútbol Motril. El conjunto almeriense, que realizó una apuesta decidida por regresar a Segunda División B a comienzos de temporada y puso al frente del mismo al malagueño David Cabello, jugará la primera eliminatoria ante un equipo granadino, de presupuesto algo más humilde, que ha dejado descansar su proyecto sobre las botas, curiosamente, de exfutbolistas celestes.

Así las cosas, Dani Cara, Linares, David Fernández, Gomis y Goku, que en algún momento de su carrera deportiva han vestido la camiseta del Poli Ejido o del CD El Ejido, este fin de semana irán de azul y blanco, y no de celeste como les recuerdan con cariños los aficionados ejidenses. No sólo ellos, sino que los motrileños también tienen en su plantilla al meta Juanjo, de Aguadulce.

“No es un partido de máxima rivalidad. Es verdad que tenemos muchas ganas de jugarlo, por ser el play off de ascenso y por todo el tiempo que llevamos preparando, pero no es un partido en el que haya piques ni nada entre aficiones o jugadores”, reconoce Dani Cara, que hace unos años llegó a portar el brazalete de capitán incluso en Segunda B, antes de que una lesión de rodilla diera un giro a su trayectoria deportiva: “Los cinco afrontamos el partido como un play off, no hablamos especialmente de nuestro pasado, nos jugamos toda la temporada en dos finales. Por ser El Ejido no es un extra, creo que estaríamos igual de motivados ante Linares o Jaén”.

Dani Cara, futbolista del Motril "Los aficionados me paran por las calles de El Ejido y hablamos de cómo será el partido”

Lo que está claro es que echar la vista atrás siempre gusta. “Es especial, es el equipo en el que me he criado desde los 7 años. Pasé allí muy buenas temporadas entre el Poli y en el CD El Ejido, viví muchos ascensos. La gente me habla mucho por la calle de este play off, pero es lo que ha tocado, ahora defiendo al Motril”, dice con responsabilidad el habilidoso extremo, cuyos amigos, vecinos y familiares son del CD El Ejido: “Los aficionados me paran mucho por la calle, hablamos mucho de fútbol. En El Ejido no hay fanatismo, la gente sé que se alegrará por nosotros cinco si ascendemos”.

Precisamente si es el Motril el que finalmente se lleva el gato al agua, será en parte por la gran aportación del ejidense, que está viviendo en el Escribano Castilla una segunda juventud. “He hecho la mejor temporada de mi carrera, es algo que tengo entre ceja y ceja. Lo pasé mal con la rodilla, tuve que bajar a Tercera División y le estoy muy agradecido al Motril de que me abriera las puertas en esos días duros y me encantaría estar con ellos en Segunda División B”.

Atrás quedaron esos duros días de rehabilitación tras su operación de ligamento cruzado, que hicieron más fuerte a Dani Cara. “La rodilla está genial, me costó mucho en su día, pero hoy no tengo ninguna secuela, ni me acuerdo de que me han operado. Hay mucho trabajo detrás y por eso me encuentro tan bien”.