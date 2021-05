Oportunidad para el CD El Ejido de dar un paso de gigante

Aún no hay nada hecho. Ni las tres victorias consecutivas pueden hacer que el Club Deportivo El Ejido levante los pies de la tierra o se duerma en los laureles, ya que aún quedan cuatro finales para un cuadro celeste que espera mantener su racha triunfal este domingo y dar un paso de gigante en su objetivo de obtener la salvación. La primera la tendrá de nuevo en Santo Domingo, feudo al que volverán 400 abonados, y será ante un Marbella FC que es el único rival que ha sido capaz de marcarle y vencerle (1-0) en esta Segunda Fase de la competición liguera.

La única derrota marbellí en Santo Domingo fue en la 2008-2009 Ante el CD El Ejido, el Marbella ha cosechado dos empates y un triunfo sobre el suelo ejidense. No fueron tan buenos los resultados en el Municipal de Santo Domingo cuando al cuadro malagueño le tocó jugar ante el Polideportivo Ejido. El último partido en el que ambos equipos se vieron las caras en territorio fue un empate sin goles en la temporada 18-19. Una temporada antes, el encuentro terminó 1-1. En la 16-17, el Marbella se llevó la victoria por mínima (0-1). En la 08-09, campaña en la que se jugó por el ascenso de categoría, el Poli Ejido se impuso por 2-0. Una temporada después, el resultado fue de empate a dos.

En un estado de moral inmejorable, por la consecución de los últimos nueve puntos que se ha jugado, el equipo del Poniente almeriense se ve las caras con uno de los rivales más complicados de la pelea por la permanencia, que llega a tierras ejidenses en tercera posición con 27 puntos, con la mente puesta en llevarse el botín del templo celeste y poder dar caza a la esa segunda plaza que actualmente ocupa el CD El Ejido. Fran Alcoy ya ha avisado de que será un duelo en el que habrá que dar mucho más que ante Las Palmas Atlético o Marino.

Pese a que el cuadro ejidense solo ha encajado un gol en cuatro partidos, el técnico valenciano no ha dejado de hacer hincapié en que ante los malagueños no se puede conceder como frente a los dos equipos canarios, independientemente a que no se recibiera ningún tanto. Así, la defensa deberá exprimirse en un encuentro en el que los de casa tendrán la ya conocida y dolorosa baja de su guardameta Wilfred, que ha tenido que pasar por el quirófano, pero por otro lado recuperan a jugadores importantes como Toni Arranz o Sergio Pérez en el centro del campo, que se perdieron la contienda ante los tinerfeños por cumplir sanción. Espera un duelo difícil para un CD El Ejido que podría dar un paso de gigante o meterse en problemas si no logra un resultado positivo.

Alineaciones Probables

CD El Ejido: Godino o De la Cruz, Cova, Jonxa, Checa, Moreno, Sana, Víctor Pérez, Sergio Pérez, Juanje, Toni Arranz y Etxaniz.

Marbella FC: Herrero, Marcos Ruiz, Nacho Sánchez, Álex Bernal, Chumbi, Granero, Juanmi Callejón, Redru, Eliseo, Edu Ramos y Fran Ortuño.

Árbitro: Juan Peña Varela (Andaluz).

Estadio: Santo Domingo (12:00).