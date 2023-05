El Poli Almería conocerá este viernes si tendrá público en su final por el ascenso

El Poli Almería está a la espera de conocer si finalmente logra la cautelar para poder contar público en el encuentro del próximo domingo, cuando, a partir de las 12:00 horas se jugará en la última jornada del grupo II de División de Honor ascender a Tercera RFEF. El club almeriense fue sancionado hace una semana con la pérdida de un punto, multa económica y cierre de la instalación durante un partido como consecuencia de los "incidentes de público de carácter grave" acaecidos durante el último encuentro en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles. A la finalización de ese partido ante el Alhaurín de la Torre (0-0) los jugadores visitantes se enzarzaron con parte de la afición, con lanzamiento de botellas y botas, lo que provocó que algún seguidor fuese herido.

La Federación Andaluza de Fútbol, sancionó, además, con cinco partidos al local Diego Felices "por "agredir a un contrario sin generar lesión", mientras que a los visitantes José Sánchez y Adrián Jarauta le cayeron cinco y doce partidos, respectivamente por "provocar la animosidad del público, produciendo incidentes de carácter grave" en el caso del primero y "agredir al público lanzando una botella de plástico produciendo una herida sangrante a un aficionado" en el del segundo.

En relación a estos incidentes, el técnico del Poli Almería, Carlos Hinojo, aseveró lo siguiente en una entrevista concedida a Diario de Almería: "Nuestros jugadores tuvieron un comportamiento intachable. Se quedaron sorprendidos con lo que pasó. Todos sabíamos las características de los jugadores del Alhaurín, llevábamos trabajando durante la semana el no entrar en su juego con estas gamberradas, que hacen constantemente en todos los partidos. No esperábamos que cuando todo estaba tranquilo se encarasen con la grada, les metiesen puñetazos... Lo único que hizo la grada, que está mal, es lanzar una botella. En Martos me lanzaron una botella y no quedó reflejado en ningún lado. Contra el Alhaurín los miembros del club y los jugadores colaboraron para que no fuese a mayores. No entendemos [el castigo] porque los protagonistas, los jugadores, no tuvo nada que ver, la directiva tampoco. Tenemos un punto menos que esperemos no echarlo en falta este fin de semana".

Si la entidad almeriense espera poder tener finalmente con el apoyo de su hinchada el próximo domingo logrando la cautelar, con lo que no puede contar ya es con la pérdida de ese punto, con el que le hubiese bastado un empate el próximo domingo. Con 55 puntos, el conjunto de Carlos Hinojo ocupa la segunda posición, dos por delante del Mijas La Laguna y tres del Alhaurín de la Torre, a quienes le han quitado hasta cuatro puntos esta temporada (uno de ellos, por esos incidentes ante el cuadro almeriense). Los mijeños reciben, también el domingo, a las 12:00 horas (horario unificado) al San Pedro, sexto y que depende de sí mismo para acceder a una atractiva Copa de Andalucía que da dos billetes para la Copa del Rey, mientras que los alhaurinos visitan al Almuñécar City, quinto y ya sin nada en juego. Un triunfo del Poli Almería significaría el regreso de los almerienses a categoría nacional, lográndolo también si sus perseguidores no ganan.