El Poli El Ejido despide 2022 visitando Lepe

El Polideportivo El Ejido cierra este domingo el año 2022 en lo deportivo visitando el Estadio Ciudad de Lepe en un duelo que le medirá contra un rival directo por dejar atrás los puestos calientes de la clasificación.

El conjunto celeste jugará a partir de las 12 horas frente al San Roque de Lepe. Un partido que el técnico David Cabello definió como “complicado ante un rival que hace las cosas bastante bien, un entrenador que trabaja muy bien, que conoce perfectamente la categoría, y que le saca mucho provecho a sus plantillas”.

De esta manera, Cabello afirmó que “el próximo domingo vamos a tener delante un rival bastante difícil de superar y que nos va a poner las cosas muy difíciles, en un campo donde es difícil puntuar y ganar, pero vamos con las ganas e ilusión de traernos tres puntos muy valiosos e importantes, y que nos haría terminar el año de otra manera”.

Para este encuentro Cabello recupera a Álex Escardó pero pierde a Javi Mérida por sanción. En cuanto a la semana de trabajo, Cabello señaló que el equipo trabajó “muchos aspectos del juego que tenemos que mejorar para sacar rendimiento a la plantilla que tenemos actualmente”.

En cuanto al terreno de juego en el que tendrán que jugar, el técnico celeste apuntó a que pese a que cuenta con dimensiones similares a las que tenemos en Santo Domingo, es “un campo que se levante bastante durante el partido, muy resbaladizo en determinados momentos, no sabemos cómo será la climatología del domingo, si nos deparará agua aunque parece que no, pero tendremos que ver qué tiempo nos encontramos y en qué condiciones nos encontramos el césped”.

Fuera de casa los celestes han conseguido diez puntos hasta el momento, que tratarán de seguir incrementando con los tres que buscan conseguir este domingo en Lepe, el desplazamiento más largo de la temporada.

Tras el partido, los celestes tendrán una semana de vacaciones, incorporándose de nuevo al trabajo el 26 de diciembre para preparar ya el partido que tendrán en casa para arrancar el 2023 ante el filial del Betis. No obstante, Cabello fue claro. “No es momento de pensar en vacaciones, lo único que hay en la cabeza es el partido del domingo. Tres puntos que son importantes y que es lo único que cuenta”.

En el San Roque es probable que Pavón introduzca cambios en el que viene siendo el once habitual en las últimas semanas, aprovechando que Antonio López en defensa y Camacho en el centro del campo ya están aptos tras recuperarse de sus respectivas lesiones. Los que no estarán a disposición del técnico aurinegro son Pablo Haro y Álvaro Vázquez por sanción, lo que le deja con las únicas opciones de Jacobo y Sergio García, aunque no se puede descartar tampoco que entre un segundo delantero, en ese caso sería Brian Triviño o Pablo González, para acompañar en la punta a Santisteban.