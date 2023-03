El Poli El Ejido sigue sumando (0-0)

No pudo el Poli El Ejido encadenar su tercera victoria consecutiva. Pero si fueron capaces los celestes de sumar un nuevo punto clave en la lucha por la permanencia ante todo un Recreativo de Huelva, siendo sin duda un enorme reto el que afrontaban los de David Cabello. Así, los del Poniente no lograron pasar del empate sin goles ante el decano del fútbol español, que aún siendo un recién ascendido pelea por alcanzar cotas mayores.

El punto no es malo para el conjunto celeste que, después de todo lo que le ha costado salir de la zona roja de la tabla, sumar una jornada más no está nada mal. El empate podía haber sido más que bueno, pero los resultados de la jornada no acompañaron a los ejidenses. Hasta tres equipos de la zona baja de la clasificación logran sumar de tres este domingo después de que el Cádiz Mirandilla goleara al Xerez Deportivo, el Sevilla Atlético diera la sorpresa en su visita al líder Antequera y el Mancha Real venciera al San Roque de Lepe.

En especial ese último resultado fue el que más perjudicó a este Poli El Ejido, que pasará una semana más fuera del descenso. De esta manera, los celestes han perdido su renta sobre el puesto de promoción por la permanencia al igualar con 29 puntos con los jienenses. Mientras, tan solo un punto les separa de la zona caliente de la clasificación en la que se encuentra el Cádiz Mirandilla con el que tienen perdido el gol average particular después de caer ante los amarillos en Santo Domingo y empatar en tierras gaditanas.

El refranero español dice que lo que funciona no se toca. Es por ello que David Cabello tan solo realizó un cambio con respecto al once que se impuso por la mínima en el Pitín al Mar Menor. De esta manera Mauro dos Santos fue la única novedad en la alineación inicial, ocupando el puesto de Javi Mérida, que no pudo entrar finalmente en la convocatoria.

Más movimientos tuvo que realizar Abel Gómez en las filas del Recreativo de Huelva, que venía de caer derrotado en las dos últimas jornadas. El técnico del conjunto onubense se presentaba en Santo Domingo con dos bajas más que sensibles como eran las de Juanjo y Josiel Núñez al tener que cumplir ciclo de amonestaciones, uniéndose a la del central Bernardo que continúa con su proceso de recuperación. Así, introdujo hasta cinco novedades, dejando en el banquillo a Fran Ávila, Adrià Arjona y Rubén Serrano, quienes fueron de la partida en la derrota contra el Antequera en el Nuevo Colombino.

Los onubenses también llegaban necesitados de puntos a tierras almerienses, puesto que estaban viendo cómo el Yeclano, que disputaba un duelo directo con el UCAM Murcia, se les venía echando encima. Es por ello que el decano del fútbol español tenía que, como mínimo, igualar lo que hiciera los murcianos para mantener la ventaja de dos puntos para liderar los puestos de play off.

El encuentro lo comenzaron mejor los ejidenses, que querían dar un nuevo paso en su lucha por la permanencia. Así, tan solo se llevaban tres minutos de juego cuando Álex Escardó mandó el balón a la madera de la portería de Rubén Gálvez. Minutos más tarde la tuvo Juancho, estrellando el esférico en el travesaño. Los locales iban una marchita por delante de su rival.

Superada la media hora de juego la tuvo el argentino Pablo Caballero, quien pasara por las filas de la UD Almería, con un disparo desde la frontal que atrapaba Godino. Pero los celestes estaba mejor de manera que la siguiente ocasión fue para los ejidenses con un disparo de Juancho dentro del área a pase de Neto. Lo intentó el Poli El Ejido durante esta primera mitad, pero no había manera de abrir el marcador, poniendo rumbo a vestuarios con el 0-0 inicial.

Álex Escardó fue uno de los hombres que llevó más peligro durante el partido

El segundo tiempo arrancó tal cual el primero. Así, Álex Escardó la volvió a los pocos minutos, mandando un zurdazo a la escuadra que bien pudo convertirse en el 1-0. Superada la hora de juego llegaría uno de los momentos claves del partido. El Recreativo de Huelva se quedaba en inferioridad numérica después de que el visitante Mbaye fuera expulsado por doble amarilla, lo que desató el enfado en las filas onubenses hasta el punto de que Vicente García, segundo entrenador albiazul y que comenzara el curso como técnico del Berja, fue amonestado.

Pocos minutos después llegaba la primera permuta del partido. Abel Gómez retiraba a Pablo Caballero para dar entrada a Peter. Fue entonces cuando los onubenses dispusieron de una doble ocasión para adelantarse en el marcador. Primero la tuvo Nacho Heras para de seguido rematar Ajenjo, sacando Godino una prodigiosa mano. El meta local estaba salvandno ahora a los suyos.

Con menos de veinte minutos por disputarse David Cabello gastaba sus primeros cartuchos, introduciendo a Álex Robles y José Carlos en sustitución de Cristóbal y Neto. Más tarde llegarían dos de las noticias positivas del partido. A falta de tres minutos David Castro se estrenaba con la casaca celeste, mientras que Mario Mendes gozaba de sus primeros minutos tras superar su lesión.

En el 88' lo intentó el visitante Dopi con un disparo desde la frontal que tocó en un defensa y el balón lo atrapaba sin complicaciones Godino. Pero este Poli El Ejido no se iba a rendir. Los celestes querían dar una nueva alegría a su afición. De esta manera la tuvo Mendes con un disparo que se estrelló contra la madera entrado ya el tiempo de descuento. Pero el marcador ya no se iba a mover.

Los ejidenses sumaban un punto ante todo un Recreativo de Huelva para encadenar su tercera semana puntuando y pasar una jornada más fuera de los puestos de descenso. La mala noticia fue la victoria del Mancha Real que deja a los celestes sin ventaja sobre los puestos de promoción por la permanencia. La próxima fecha del campeonato los de David Cabello visitarán al Sevilla Atlético en un partido clave por la salvación. Por su parte, los onubenses, que se mantienen en la segunda plaza, recibirán al Recreativo Granada que puso fin este domingo a una racha de más de diez partidos consecutivos sumando.