Cuatro jornadas ha podido mantener el Huércal-Overa CF su etiqueta de equipo invicto en la presente campaña, ya que este domingo sufrió su primera derrota del curso en la quinta, en el duelo que le enfrentó a domicilio al FC Cartagena B. Los de Tato Alcázar se marcharon al descanso de la contienda perdiendo por la mínima, debido al 1-0 que firmó Ismail (27’), a pase de Teddy, que se convertiría en el protagonista del encuentro por esta asistencia y por ser el autor del tanto de la tranquilidad de los locales, que llegó en el 85’.

Los huercalenses, que se quejaron de haber recibido numerosas tarjetas en el primer período, no empezaron demasiado bien el segundo ante un oponente que se encontraba cómodo. Con el paso del crono, el cuadro almeriense empezó a presionar más y más y gozó de varias ocasiones claras, dos de Campanas, para haber nivelado el marcador, pero ni la puntería ni la fortuna estuvieron de su lado. No falló, sin embargo, el equipo cartagenero en los últimos minutos de un disputado choque que no le fue nada fácil cerrar sobre el césped de Pinatar Arena.