El no haber tenido, en principio, ni un solo positivo en cuatro jornadas, indica que UD Almería B, Poli Almería, Huércal-Overa CF y Pulpileño están haciendo bien las cosas a nivel de seguridad sanitaria , pese al gran esfuerzo que supone sobre todo para las entidades más humildes llevar un control exhaustivo en este tema, tanto a la hora de entrenar como los días que toca partido en casa o planificar un desplazamiento.

Este fin de semana le ha tocado descansar de forma obligada a la Unión Deportiva Almería B , que no jugará el encuentro que debía disputar a domicilio ante un Huétor Tájar en cuya plantilla, al parecer, se está dando una notable incidencia de COVID-19. Los rojiblancos, por su parte, pasaron este jueves los test de detección de la enfermedad y todos dieron negativo, al igual que los juveniles de la UDA , que no pasarán dichas pruebas semanalmente como los de Fernando Santos Nandinho, pero sí lo harán cada quince días.

El primer equipo de Tercera de la provincia en ver cómo se anulaba un duelo que ya estaba previsto oficialmente con fecha y hora fue el Poli Almería , en la segunda jornada. Los rojiblancos no pudieron viajar a Porcuna al confirmarse varios positivos en el plantel jiennense, algo que también les pasó a los de Juanfran Miras frente al Real Jaén dos semanas después. Tampoco pudieron jugar en el campo de La Victoria al anunciar el club lagarto algunos casos de coronavirus en sus filas.

Los equipos no profesionales siguen realizando un esfuerzo enorme por mantener el coronavirus lejos de sus plantillas, algo que está siendo más que complicado en una categoría como la Tercera División , donde ya se han tenido que aplazar numerosos encuentros en las cuatro jornadas de competición liguera que se han disputado hasta la fecha debido a los positivos. A día de hoy, solamente tres de la cada vez más larga lista de choques que han necesitado un aplazamiento por culpa de la COVID-19 contaban con un equipo almeriense como uno de sus contendientes.

Filial, UDA femenino y Berja no juegan este domingo por el virus

No hay semana desde que comenzó la temporada 2020-2021 en la que se pueda realizar una jornada con todos sus partidos al completo a las categorías amateur o semiprofesionales del fútbol español. La COVID-19 está obligando a aplazar numerosos encuentros y este fin de semana les tocará descansar de forma obligada, por este motivo, a varios conjuntos almerienses. La UDA B (Tercera División) no jugará en Huétor Tájar por positivos en el plantel granadino, el Berja de División de Honor Andaluza senior tampoco podrá disputar el choque que debía medirle este domingo a las 12:00 al San Pedro, por un caso de COVID-19 en el equipo malagueño, y el femenino rojiblanco de Primera Nacional no viajará al feudo de un Santa Teresa B que tiene a varias integrantes en cuarentena. Las chicas de la UDA, que ya aplazaron el duelo ante La Rambla por contagios en el plantel rival, se realizaron este jueves los test, dieron todas negativo y se lo harán cada quince días.