Puigmal: "Le vamos a dar la vuelta a la tortilla"

Arnau Puigmal está siendo uno de las entradas habituales de Rubi en el segundo tiempo, pero el ex del Manchester United espera cambiar sus estadísticas, ya que de la docena de encuentros ligueros que ha disputado sólo ha participado en el triunfo ante el Espanyol, además de las igualadas con el Elche, Cádiz y Atlético de Madrid. El centrocampista catalán espera hincarle el diente el próximo domingo (18:30 horas) al Barcelona en el Power Horse Stadium, defendiendo que como local su equipo muestra armas importantes.

- ¿Cómo está siendo la semana tras el 6-2 en Gerona?

La semana está siendo muy positiva después de un mal resultado. Estamos muy bien, muy a gusto. Físicamente estamos bien, trabajando duro en los entrenamientos. No podemos negar que fue un palo duro. Tenemos que reponernos, no tenemos tiempo para otra cosa que no sea mirar hacia adelante en positivo.

- ¿Se hace larga al jugar en viernes y no hacerlo hasta el domingo de la semana siguiente?

Sí, está siendo una semana larga, pero a veces nos toca una larga y otra corta. Nos tenemos que adaptar. Los entrenamientos están siendo muy buenos. Estamos enfocados en el partido del domingo.

- ¿Cómo pueden hacerle daño al Barcelona?

Ellos están fuertes defensivamente, pero nosotros tenemos nuestras armas en casa, donde somos un equipo muy difícil de batir. A la vista está que aquí hemos sacado resultados muy positivos. Sabemos nuestros puntos fuertes y vamos a intentar explotarlos al máximo.

- ¿Puede estar la clave en el balón parado?

Venimos de una racha positiva a balón parado, donde estamos muy fuertes. Pero también tenemos otros puntos fuertes.

- ¿Puede ser el momento ideal para enfrentarse al Barcelona entre sus partidos ante el Manchester United y el Madrid?

Al final los equipos que juegan varias competiciones tienen menos tiempo de recuperación. Tenemos que aprovechar ese punto.

- ¿Enfrentarse al Barcelona es una motivación extra?

En mi caso, yo soy de Barcelona y era el equipo en el que me fijaba cuando era pequeño. Es uno de los clubes más grandes. Pero la motivación es la misma que ante otros equipos.

- Se crió en la cantera del Espanyol.

De pequeño era del Barcelona, pero cuando me fui al Espanyol cambié un poco por esa rivalidad de la ciudad. Les tengo ganas.

- Las entradas están agotadas.

La afición siempre ha estado ahí. La necesitamos después del palo duro del último partido. Es un partido muy importante.

- ¿Cómo se afronta un calendario tan duro?

Son equipos importantes, pero lo vemos de la misma forma. Tenemos muchas armas en casa, buen juego por fuera y por dentro y tenemos que explotarlos. En casa somos muy fuertes. Hemos sacado puntos muy importantes contra equipos fuertes. Le vamos a dar la vuelta a la tortilla, confío en el equipo.

- ¿Qué balance de la temporada hace a nivel individual?

Llevaba tiempo sin jugar tantos minutos. El otro día me noté bien. Falta el punto físico de competición, pero estoy muy contento.

- Está actuando en diferentes posiciones.

Siempre he sido todoterreno. Me encuentro más cómodo por dentro, como '8' o '10', pero jugaré donde haga falta para ayudar al equipo.