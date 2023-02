El Almería no se presenta en Gerona (6-2)

Hacía tiempo que no se veía un Almería así, incluso peor que el que compareció en Bilbao. Los rojiblancos —de dorado este viernes— realizaron su peor encuentro de la temporada de largo, encajando cuatro goles en el primer acto, cinco de no ser por la existencia del VAR, con una actuación impropias de un equipo de Primera División, volviendo a quedar señalados jugadores como Mendes, que esta vez sí parece haber disfrutado de sus últimos minutos con la camiseta del Almería. Tal fue la hecatombe que Rubi realizó hasta cuatro sustituciones en el tiempo de descanso con objeto de evitar una goleada histórica.

Y eso que, medio obligado por las diferentes dolencias, el técnico de Vilasar de Mar agitó su alineación respecto a la que claudicó frente al Real Betis, con cuatro novedades. Mendes entró por Pozo, que no pudo ni sentarse debido a la lesión sufrida ante el cuadro bético, mientras que De la Hoz entró por Melero (sí se vistió), adelantando Samu su posición. Ely, el otro tocado, sí fue titular, al igual que Baptistao y Robertone, quienes, tras cumplir sanción, entraron por Portillo y Eguaras.

Mover el árbol no sirvió para lograr el primer triunfo como visitante, mostrando el conjunto almeriense una versión y unos guarismos que comienzan a preocupar: apenas tres puntos sobre 33 posibles lejos del Mediterráneo y 18 desplazamientos consecutivos en Primera División sin vencer. Por no hablar de las cinco unidades que le mete ahora el Girona al Almería, más la diferencia de goles particular entre ambos equipos (algo que parecía prácticamente imposible tras la primera parte del encuentro de ida en el Power Horse Stadium).

Míchel, por su parte, realizó cuatro cambios: Juanpe entró en el eje de la zaga por Bernardo, Javi Hernández suplió al sancionado Miguel Guitérrez, Tsyhankov se estrenaba en la titularidad entrando por Iván Martín, y Riquelme ocupó el extremo izquierdo, en detrimento Toni Villa. Stuani, ausencia ante el Cádiz por sanción, se quedó en el banquillo. Pero es que ni le hizo falta para desarbolar al Almería desde el inicio. A los cinco minutos Borja García no llegó a conectar un centro de Tsyhankov, pero justo después Valentín Castellanos puso el partido cuesta abajo para el Girona. Arnau Martínez puso un buen centro desde la derecha y el argentino, incomprensiblemente libre de marca, cabeceó picado delante de Mendes para batir a Fernando.

El tanto noqueó al Almería y espoleó al Girona, que se creció para crear un vendaval. Y el tanto mostró las carencias defensivas del cuadro indálico, un problema que es más estructural que coyuntural, lo que incluso preocupa más que el propio resultado de este viernes. El Almería no se encontró en ningún momento del primer acto y en el minuto 24 los gerundenses le metieron otro susto. Castellanos remachó hacia las mallas otro centro, esta vez de Aleix García, tras una asistencia de Tsyhankov, pero desde la sala VAR indicaban a Pizarro Gómez que el ucraniano estaba en ligero fuera de juego.

El Girona entraba como quería por los dos costados y así llegó, esta vez sí, el 2-0 pasada la media hora de juego. Aleix García la puso con música al segundo palo, desde donde Riquelme asistió a Tsyhankov, empujándola éste. El ucraniano se estrenaba como goleador en su titularidad. Nada más sacar de centro, los gerundenses sentenciaban por si quedaba dudas. La acción significó lo que fue la noche para el Almería: Mendes se tropezó perdiéndola, finalizando Riquelme con la puntera. El gol era anulado por fuera de juego, pero desde la sala VAR corrigieron al trencilla madrileño al habilitar De la Hoz al argentino. Aleix García y Tsyhankov tuvieron en sus botas el cuarto, pero el primero disparaba demasiado cruzado y al ucraniano se le fue el centro de Javi Hernández. Fue el propio lateral izquierdo el que logró el 4-0 al cambiarse los roles con el ex del Dinamo de Kiev. Valentín Castellanos asistió a Tsyhankov y éste le regalaba, con la espuela, al zaguero su primera diana de la temporada.

Mendes, Samu, Embarba y Baptistao se quedaban en la caseta, entrando Chumi (de lateral diestro), Puigmal, Ramazani y El Bilal Touré, formando la UDA con un 1-4-4-2. Pero el Girona continuaba con una velocidad más y Fernando tuvo que aparecer para salvar el quinto en un remate de Castellanos. El Almería fue ganando metros poco a poco para acallar por unos minutos los olés. Luis Suárez lo intentó con la zurda y posteriormente remató un centro de Ramazani, el mejor del Almería. El belga, de hecho, materializaba su tercera diana del curso al rematar un centro de Robertone desde la izquierda. El conjunto de Míchel levantó el pie del acelerador, pero en dos minutos el recién ingresado Iván Martín, con su pierna no dominante, y Stuani hicieron más sangre completando el set. Aún dio tiempo para que El Bilal Touré maquillase el resultado y para que debutase Centelles en liga

"Estos partidos marcan mucho el devenir de tener una situación más o menos cómoda en lo que queda de liga". Fueron las primeras palabras de Rubi en la rueda de prensa previa al encuentro. El Almería hizo grande al Girona, que respira, y mucho, tras haber sufrido tres derrotas en los últimos encuentros. Los gerundenses, que no lograban cuatro goles en la primera parte desde octubre de 1950 ante la Gimnástica de Torrelavega, se van a los 27 puntos, mientras que el equipo de Rubi, en la segunda peor racha de la temporada, se queda en 22 y con el Barcelona en el horizonte...