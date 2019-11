El Pulpileño entra en su primer bache (0-1)

El Atlético Pulpileño sufrió su primera derrota de la temporada como local tras caer por la mínima ante un más que correoso Murcia Imperial. Con este tropiezo, los del Levante almeriense confirman que se encuentran inmersos en su primer bache de la presente campaña, ya que hasta ahora no habían encadenado dos derrotas consecutivas en lo que iba de curso 2019-2020. A los de Sebas López les está costando recuperar la buena dinámica que les permita volver a los puestos de play off por el ascenso, el objetivo de los de San Miguel.

Los de Pulpí se encontraron desde el inicio a un rival que le plantó cara, que se dejó la piel en defensa y casi no concedió nada a los locales, que se marcharon al descanso sin contabilizar ninguna ocasión clara, por parte de ningún bando. Tras la reanudación, los cambios no consiguieron que los almerienses encontraran huecos por los que hacer daño a un filial murcianista que, sin embargo, no desaprovechó su ocasión en el minuto 73 para inaugurar un marcador que, pese a la insistencia de los de casa, no se movería más. El Pulpileño acabó con diez tras ser expulsado Diego Ruiz, por doble amarilla.