Arcas da un punto al Pulpileño en casa del líder (1-1)

Más que meritorio el punto que consiguió el Atlético Pulpileño en su visita al feudo del Lorca Deportiva, líder del Grupo XIII de la Tercera División. Los almerienses, tras este empate, logran prolongar como mínimo una semana más su estancia en las posiciones de play off de ascenso a Segunda B de una tabla clasificatoria que está cada vez más ajustada. El equipo que dirige Sebas López, que llegaba de perder ante la Minerva la semana anterior en San Miguel (1-3), cierra esta jornada en la cuarta plaza con 42 puntos.

El choque, como se esperaba, dada la situación clasificatoria de ambos, no defraudó. Los de Pulpí le jugaron de tú a tú a un primer clasificado que empezó a crecerse sobre el césped de su feudo del Francisco Artés Carrasco tras adelantarse en el marcador. Fue en el minuto 22, al transformar Javi Bolo un penalti. Los visitantes no arrojaron la toalla en su intento de sacar un buen botín en casa del líder y se pusieron el mono de trabajo para poner contra las cuerdas a su oponente. Así, en el 62’, el goleador Juan Arcas empataba la contienda para un Pulpileño que no claudicó ante los lorquinos.