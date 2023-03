Rachad: "Me señalé el escudo porque nadie apostaba por nosotros"

"Le dije a Joan la jugada que era. Me cae en la cabeza, la remato, le da al palo, yo no veo si entra, pero el línea lo señala y lo celebro como nunca". Son palabras de Rachad en UDA Radio, relatando ese 1-2 que metió en la noche del miércoles en el Reino de León, un gol que ha entrado en la historia del deporte almeriense: "Fue locura. No fui consciente de que metí el gol hasta que pasaron unos minutos".

Reconociendo que la jugada del saque de esquina que provocó ese gol definitivo fue improvisada, explica por qué celebró el tanto señalándose el escudo, a diferencia de su habitual llevándose el dedo índice a la sien: "Nadie contaba con nosotros para estar en esta final, nadie apostaba por nosotros. Lo del dedo en las otras celebraciones es para decir que hay que tener mentalidad fuerte".

El murciano afirma que su equipo siempre estuvo convencido de la remontada: "En la primera parte no dominó ninguno de los dos. En un despiste de la defensa y en un resbalón de Varó nos marcaron. Pero siempre pensé en remontar el partido". También se refiere al estado del césped del Reino de León: "La otra semifinal dejó el campo un poco destrozado. En el calentamiento ya notabas zonas que resbalaban, como lo que le ocurrió a Varó. Espero que el sábado esté mejor".

El ariete del Almería cree que su equipo no tiene techo: "El objetivo a principio de temporada era entrar en Copa del Rey. Pero ahora vamos a ir a ganarla. El vestuario fue una locura al acabar. Es difícil de explicar. Algunos jugadores y el cuerpo técnico lloraron. Peña estaba muy emocionado. Es de Almería y lo siente más". Eso sí, avisa del potencial del rival de la final del sábado (16:30 horas) y actual campeón del torneo: "El Real Madrid es muy bueno, de los mejores equipos de España y Europa. Nosotros tenemos que darlo todo, como en todos los partidos".