Rubi: "No queríamos empatar, sino ganar"

Desde la sala de prensa del Estadio de Balaídos, Rubi destacaba la actitud de su equipo, valiente a pesar de encontrarse en puestos de descenso. El técnico del Almería asegura que su Almería va a dar mucha guerra.

Valoración: "Hemos merecido por lo menos el punto. En la primera parte hemos hecho lo suficiente para llegar al descanso con victoria, pero nos hemos pegado con nuestros propios errores. En la segunda parte sabíamos que teníamos que sacar al final agua como pudiéramos porque es normal que el Celta te iba a embotellar. Excepto la situación de Aspas al travesaño, que no deja de ser una genialidad, las dos oportunidades más claras han sido las de Samu y Luis".

Un Almería valiente: "Estoy muy contento de ver a mi equipo competir con una situación muy complicada en la clasificación, sin miedo y con valentía. El equipo está demostrando que va a competir hasta el final, de esto no hay duda. Otra cosa es que tengamos un día malo, que un rival sea superior a nosotros... Forma parte del fútbol. Vamos a dar mucha guerra. Marcar dos goles y tener más opciones en Balaídos no es fácil. El equipo propone cosas, es valiente y no se está dejando llevar por el miedo de la clasificación. De abajo se sale con personalidad, no hay otra manera".

Rival: "El Celta está en un momento muy bueno, con mucha confianza y le hemos minimizado bastante lo que hemos podido. Les felicito porque ha sido capaz de darle la vuelta a la situación de la primera vuelta".

Acciones a balón parado: "Somos un buen equipo a balón parado. Es el octavo gol, una barbaridad. Sabíamos que hoy era una faceta que podía ser decisiva. Le hemos dedicado muchas horas. Sólo hemos tirado un córner y ha sido gol".

Posible penalti a Luis Suárez: "Si analizas la jugada de Luis con Juan Villar, él ya ha chutado, pero el balón no ha salido fuera aún y el portero arrolla a Luis Suárez. Esto es así. El balón está en juego. Imagina que da en el poste y Luis sigue la jugada para poder empujarla. Pero no puede porque le hacen una falta, muy clara. Si el balón hubiese salido fuera, entendería que está bien. Lo he protestado con respeto y moderación porque también puedo entender que nuestro jugador ya había chutado".

Ocho minutos de añadido: "Ante el Almería es bastante fácil eso. Te puedo asegurar que de los jugadores que estaban en el suelo no había ninguno que no fuese de verdad. Luego tardas tres o cuatro segundos más para sacar de puerta porque intentas proponer sacar en corto. No hay consigna de perder tiempo. Hoy no queríamos empatar, sino ganar".