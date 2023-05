Rubi: "Innatamente sus jugadores tienen un punto de intensidad más alto que los nuestros"

Rubi se rendía a la evidencia en la sala de prensa de El Sadar, reconociendo que Osasuna había sido superior, generándole problemas con la presión tras pérdida en el inicio del partido e imponiendo su superioridad tras el paso por vestuarios.

Valoración: "Hemos sido inferiores, pero hemos competido. Hemos hecho una primera parte cerrada, sin superar la presión tras pérdida de Osasuna. Recuperábamos el balón, pero nos lo robaban rápido. Hemos perdido muchas opciones para salir de esa presión y hacer peligro. En la primera parte Osasuna tampoco ha generado mucho, con una ocasión. En la segunda yo sabía que a la intensidad y al transcurso de minutos Osasuna es superior a nosotros, no por ganas, sino que innatamente sus jugadores tienen ese punto de intensidad más alto que los nuestros. No nos ha dado tiempo ni de llegar a ese minuto en el que podía refrescar al equipo. Han salido del descanso con la jugada que más temíamos: que Aimar no se girase por dentro. Nos han marcado el primero y el tercero así".

Positivo: "Se ha visto un Almería que ha intentado meter y que incluso se ha abierto demasiado pudiendo encajar otro. Teníamos la mentalidad de maquillar el resultado y hemos peleado hasta el final en un escenario muy difícil. El equipo ha trabajado y ha hecho lo que ha podido".

Resultados de los rivales directos: "Cuando quedan cuatro jornadas también jugamos la liga de los otros resultados. Vamos a estar fuera del descenso tras esta jornada y nos hemos sacado un partido muy complicado".

Próximo partido ante el Mallorca: "Queremos seguir con la dinámica positiva en casa. Quizás hoy cueste, pero un triunfo nos hará ver lo cerca que estamos de conseguir el objetivo".

Buen rival: "La temporada que está haciendo Osasuna es para quitarse el sombrero. No tenía ni una esperanza de que saliese dormido hoy. Sabía que es un equipo muy intenso, que no te deja jugar en cuanto a duelos. El doble pivote con Mocayola y Torró es fortísimo".