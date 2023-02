Rubi: "La competencia generada obliga a que cada uno dé lo mejor de sí mismo"

Joan Francesc Ferrer Sicilia (Barcelona, 1970) se siente cómodo de cara al micrófono. Sin esquivar ninguna pregunta, reconoce no tener prisa en su renovación, dejando entrever que su primera opción es continuar en el banquillo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. En la previa del encuentro ante el Rayo Vallecano, el catalán se mostraba feliz por que el nivel técnico de su equipo es cada vez más alto, con jugadores atravesando un buen momento de forma, lo que espera que desemboque en una victoria como visitante en Primera División siete años, once meses y 27 días después.

- El equipo llega en un buen momento al encuentro frente al Rayo.

Estamos en un momento dulce. A ver si lo podemos alargar. Noto que el equipo está con muchísima confianza. Es un rival complicadísimo, también el terreno de juego y la afición, que aprieta. Me gusta que sea el lunes en este caso porque es un partido que va a ver toda España. Ojalá estemos a la altura y demostremos que nuestro equipo está atravesando un buen momento.

- Un momento dulce para un escenario picante.

Equipos como el Real Madrid han perdido allí. Sabemos cómo se pasa si trasladan su idea de juego. Vamos a buscar incomodarles y bloquearles para imponer la nuestra. Le he dicho a los futbolistas que tienen que dar el máximo, pero que disfruten. Es un partido bonito a pesar de que sea un sitio peculiar. Hay un muy buen ambiente de fútbol.

- ¿Kaiky se ha recuperado?

En principio están todos disponibles. Habrá que dejar a algún jugador fuera de la convocatoria si no pasa nada mañana porque tenemos 22 jugadores de campo más los porteros. Marezi [Milovanovic] y Martin [Svidersky] juegan con el filial. Si no hay ningún inconveniente mañana, habrá que dejar a algún jugador fuera.

- ¿Dónde puede estar la clave el lunes?

Sabemos que ellos están muy bien en su campo, presionan bien y fuerte. Centran muchos balones al área y consiguen muchas situaciones de meter al rival atrás. Tenemos que evitar eso. Y lo que decía antes: estamos en un momento en el que haremos jugadas de ataque. Tenemos jugadores atravesando un muy buen momento de forma. Vamos a ir a ver si conseguimos esa deseada victoria fuera de casa.

- ¿El equipo está creciendo?

Sí, no sólo en el aspecto táctico. Hemos vuelto a ser un equipo que combina juego corto y a la vez es vertical, cosa que es muy importante. Tienes que tener las dos situaciones controladas. Ha habido momentos de la liga en la que éramos una cosa u otra. Ahora hay una mezcla mejor. La sensación que tengo es que el nivel técnico del equipo cada vez es más bueno. La competencia que se ha generado obliga a que cada uno dé lo mejor de sí mismo. Estamos pasando un buen momento en situaciones de controlar, pasar, recibir un pase tocado y controlarlo bien, situaciones de finalización... Afrontamos el partido con la confianza de seguir alargando este momento.

- ¿Ante el Espanyol tocaron techo?

Hicimos un partido muy completo ante un rival que llevaba dos victorias seguidas, algo que nosotros no hemos conseguido aún. Vamos a ver si podemos intentarlo este lunes. La sensación de todos es que el equipo es un equipo serio y difícil de ganar. Hacemos muchas cosas bien.

- ¿Qué importancia tiene Iraola en el juego del Rayo?

Siempre digo que los entrenadores somos muy importantes e Irola, por supuesto, lo es. Lleva años demostrando que el equipo juega a lo que quiere y con resultados. Cuando no le vaya bien defenderé que realmente los futbolistas son los que hacen el porcentaje más grandes. Los entrenadores damos un camino. Iraola es muy importante. Está haciendo un trabajo muy bueno, pero siempre hay que darles el mérito a los futbolistas.

- El Assy dijo que van a intentar renovarle.

Vamos a intentar seguir juntos. He dado orden a mi agente de que no quiero saber nada hasta el momento final para tomar la decisión. No quiero que me mareen, sino seguir centrado en el día a día del equipo; además, estoy disfrutando mucho ahora. Ya se verá en el momento final. Las dos partes estamos haciendo un buen trabajo. El Almería sin Rubi va a funcionar igual y Rubi, sin el Almería, encontrará otro equipo también. Si puede ser aquí, bien. Lo que realmente me motiva muchísimo es acabar las temporadas donde empiezo. Si luego puedo seguir, será que hemos llegado a un acuerdo; pero si no, me voy muy satisfecho cuando he podido acabar una temporada.

- ¿Está más tranquilo al haber acabado el mercado?

Llevamos juntos dos mercados de verano y dos de invierno y no lo paso bien. En el último he estado más tranquilo que en los otros mercados porque igual que hay situaciones que el club puede tener más abiertas, lo que me genera incertidumbre, en este he visto que el club tenía muy claras las decisiones. Eso me da estabilidad. Yo respeto siempre lo que pase porque es un negocio y puede haber cambios de última hora. Pero he tenido la sensación de que ha estado todo controlado. Había que resolver el tema de Pacheco y nada más. Hemos traído dos buenos futbolistas. A veces no es cuestión de cantidad, sino de calidad.

- ¿Se ha quedado la plantilla como quería, saliendo Pacheco?

No es que yo quisiera que saliese. Es una postura que el adoptó en su momento y no ha habido manera de hacerla cambiar. Siempre he defendido y seguiré diciendo que es un gran portero. Tomó una decisión y ya está. Por el resto soy un defensor de mantener lo que teníamos. Todos los entrenadores queremos un fichaje que aumente el nivel, ninguno te va a negar un jugador que te lo aumente; pero lo que nos gusta es trabajar con lo que tenemos si van progresando, como es el caso. Quiero ver que cada vez son mejores y por eso quiero mantener el bloque.

- ¿Qué César de la Hoz espera a partir de ahora?

César de la Hoz es un jugador de un siete siempre. Estoy preocupado cero. Él está centradísimo. El proceso de su renovación fue más de ponerse nervioso hace un mes, pero él ya ha pasado ese proceso de nerviosismo y en ese proceso ha rendido. Es un valor seguro, una persona muy estable.