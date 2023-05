Rubi: "Es un partido para gente con personalidad"

El técnico del Almería ha comparecido en sala de prensa 26 horas antes de que el Almería reciba al Real Valladolid en un encuentro de alto voltaje, en el que los locales lograrán la permanencia en caso de vencer. El catalán ha tocado todos los temas de actualidad, incluso ha querido pronunciarse sobre la presencia de Luis Suárez en Anoeta sin ser preguntando sobre ello, afirmando que el objetivo era cerrar la permanencia en San Sebastián.

- ¿Qué tipo de partido espera?

Espero un partido de tensión. Hay mucho en juego. Somos dos buenos equipos. En casa estamos haciendo un buen fútbol y el Valladolid viene de una victoria de prestigio. Es un equipo de prestigio. Vamos a salir a ganar. Si luego no podemos ganar, habrá que esperar a ver qué ha pasado en otros campos. El escenario inicial es aprovechar esta segunda oportunidad, ya tuvimos una en San Sebastián. Ahora sí puedo hablar de finales. Perdimos una en San Sebastián. Si ganamos, conseguimos el objetivo.

- ¿Esperaba esta situación hace semanas?

La situación es mejor que la de las jornadas 24-25-26-27, estando ahí en descenso. Sabíamos que iba a ser complicado, con una puntuación alta en los equipos de abajo. Estamos muchos equipos, con una pequeña ventaja de puntos Hemos hecho las cosas bastante bien y ahora toca rematar la faena. A ver si lo conseguimos a la segunda.

- ¿Jugará El Bilal Touré?

No voy a responder esta pregunta. La idea de juego va a ser la misma. En función de a quién pongamos, habrá un matiz u otro. Ha llamado la atención que esté entrenando. En su momento dije que había un 90% de posibilidades de que no participase esta temporada. Ha entrado en el grupo, está muy bien. Estamos acortando los plazos de la lesión y si pasa el entrenamiento de hoy, es un jugador disponible para mañana".

- ¿La baja de Luis Suárez varía el estilo?

La idea de juego siempre se he intenta mantener, a veces jugamos con un centrocampista más, otros, que son la mayoría, con delanteros en las bandas. Vamos a intentar no variar el estilo de juego para no volver loco al futbolista. Respecto a la baja de Luis Suárez, aprovecho para decir, ya que se ha generado controversia, que analizados los pros y los contras, era una decisión más que correcta [no reservarlo]. Si ganábamos en San Sebastián, estábamos con el objetivo conseguido. Al hacer las alineaciones valoramos mucho todas las situaciones. Analizamos muchísimo el rival, nuestros jugadores, cómo han entrenado, el tema físico... Avisé de que iba a por el partido. Era una final. Se han dado las mismas características con dos rivales nuestros, que tenían jugadores apercibidos: Darder en el Espanyol y Larin en el Valladolid. Nadie ha dado descanso a jugadores que necesitaban jugar.

- ¿Tiene decidido el ataque?

Necesito ver qué pasa esta tarde para decidir el ataque y todo el once. Si no hay sorpresas, lo tengo decidido desde el jueves, pero esta situación es nueva y vamos a ver qué pasa. Es una gran noticia cómo ha evolucionado El Bilal. El mérito es del futbolista, ha hecho. una recuperación extraordinaria, con una dedicación y profesionalidad increíble. Y el cuerpo médico ha hecho un trabajo muy bueno. Ha sorprendido a todos la genética de este futbolista. Si estuviese Luis para este partido, no contemplaríamos a El Bilal, sí para el Espanyol. Como la evolución ha sido tan buena y el jugador tiene una predisposición increíble, de momento vamos a ver si el entrenamiento de hoy lo tolera bien para tomar decisiones.

- ¿Mirará otros resultados?

Al descanso echaré un vistazo sin más a los otros resultados porque tengo que hablar con los futbolistas y corregir y apoyar cosas que se hayan hecho bien. Cuando falten diez minutos, sí los miraré. Es lógico. Queremos ganar, pero imagínate que estás empatando, quedan diez minutos y los resultados son muy favorables en los otros campos. Lo que no puedes hacer es irte al ataque como un loco. El cuerpo técnico tiene que contemplar esos escenarios, forma parte de nuestro trabajo. Lo primero que quiero que tenga claro el vestuario es que el objetivo inicial es sacar este partido y no tener que mirar nada. Cuando falte poco, sí que lo miraremos.

- ¿Es un partido para hombres?

Ahí tengo que ir con cuidado con la respuesta. Es un partido para gente con personalidad, lo dejamos ahí.

- ¿Qué Valladolid espera?

Venía de una racha negativa, con cinco derrotas seguidas. Ha sacado adelante un partido importante. Es un equipo al que le deseo lo mejor. Tiene futbolistas muy interesantes. Espero un Valladolid que va a ir a por el partido. No sé qué pensará su entrenador. Se juegan mucho. Es el único equipo que no puede ni descender ni salvarse este fin de semana. Tiene muchos apercibidos. Seguramente irán a por el partido. Desde aquí le tendemos la mano a hacer un partido deportivo, bonito y que gane el mejor. Vamos a intentar que nuestra afición nos ayude al mil por mil. Es el día final de una gran temporada en casa. No tengo que pedirlo porque la afición almeriense siempre ha sido muy cívica: hagámoslo desde el civismo, desde el apoyar, animar y hacer ruedo, pero desde la deportividad.

- Fernando se pronunció al respecto, ¿qué opina de actuaciones inesperadas de equipos que ya no se juegan nada?

No voy a entrar lo que han hecho o no otros equipos, eso es problema de cada uno de ellos. Desde que estamos aquí en Almería, sólo hemos tenido un partido en el que el equipo no se jugaba nada, era quedar tercero o cuarto, el partido en Gijón. A los tres días jugábamos la promoción de ascenso. Preparamos el partido de Gijón con la máxima rigurosidad. Permitió que el Rayo se colase en la promoción, subiendo, y el Sporting no. El ejemplo lo hemos dado. No sé si fuese una mala propuesta: ya que hay un dinero para repartir en Primera División según la clasificación, que obligase en los últimos partidos a ganar un extra con buenos resultados o perderlo si no. Como dijo Fernando, y lo hemos visto todo, se han visto rendimientos mucho más bajos de lo esperado.

- ¿Espera que tengan efecto las quejas arbitrales del Valladolid?

Todos los equipos de esta liga tienen quejas arbitrales, todos han sido perjudicados. Confío en la madurez de los árbitros. El otro día apoyé al árbitro por la expulsión. Luego la vi y veo que toca un poco el balón. Podía haber sido amarilla. Al día siguiente pasó lo mismo y fue amarilla. Pero fue una decisión que tenemos que aceptar porque es una expulsión que se ha visto mucho este año. A veces es difícil decir dónde está el centímetro para decir dónde está la parte alta de la pierna y dónde no. No consideramos que mañana el colegiado, los linieres y el hombre del VAR van a hacer lo máximo para perjudicar al Real Valladolid o a nosotros.

- ¿Qué le pide a la afición?

La afición lo ha hecho muy bien hasta ahora. Les diría que viniesen a disfrutar del partido aunque estemos todos nerviosos. Puede ser un día histórico para la entidad. Les pido que disculpen al futbolista que falle. Animemos, este vestuario funciona así. Animemos incluso al final si el resultado no fuese el deseado porque hay otra final. Vamos a intentar cerrarlo mañana, eso tenedlo muy claro. Pero en el fútbol se dan tres escenarios: ganar, empatar y perder. Es un día que tenemos que ir más de la mano que nunca, tanto estos primeros 90 minutos como si necesitásemos otros 90 más.

- ¿Van a solicitar la cautelar para Luis Suárez?

Sí. No sé en qué momento está del proceso. Teníamos claro que en el momento en el que lo sancionasen con más de un partido, íbamos a recurrir y buscar cautelares. Ves las imágenes... Me pensaba que era más grave. Podíamos poner muchos ejemplos de golpetazos en un banquillo, pegar chutes en una botella... Incluso a nuestro equipo. Es exagerado ese partido de más. Hay que tener más comprensión: el jugador es expulsado y tiene un minicalentón. Hay que evitarlo, pero no fue tan grave.