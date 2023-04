Rubi: "Hay que ser un reloj suizo en los ajustes defensivos"

Rubi ha comparecido en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos 24 horas antes de rendir visita al Santiago Bernabéu, en el que será su tercer partido en el templo blanco después de la derrota (1-0) que sufrió en septiembre de 2018 a los mandos del Espanyol y del empate (0-0) que sacó en noviembre de 2019 con el Real Betis. Con los 85 partidos alcanzados en el Coliseum Alfonso Pérez, se ha convertido ya en el segundo técnico con más partidos en la entidad almeriense, por delante de Emery y sólo por detrás de Casuco (127).

- Se ha convertido en el segundo técnico con más partidos en la historia del club.

Siento alegría porque formo una pequeña parte de la historia de los entrenadores del Almería al ser el segundo entrenador con más partidos. Cuando inicio un proyecto espero llegar hasta el final. Ojalá podamos brindar un final de temporada con los objetivos cumplidos.

- Suman 33 puntos, restando unos tres triunfos para la permanencia.

Soy cauto. La liga es tan tan exigente... Fue una victoria importante, pero nos falta el arreón final y éste no va a pasar por un partido, sino que necesitamos más de uno. Vamos a buscar ese primero. Hace semanas el equipo está trabajando con un punto de ambición, pero también de tranquilidad, que está siendo clave para poder dar un buen rendimiento.

- ¿Cómo afrontarán el partido tras ganar en Getafe?

Es un partido especial. Cuando sale el calendario en julio todo el mundo mira cuándo se va al Bernabéu o Camp Nou. Noto esas ganar en el vestuario. Es un día señalado, para algunos será la primera vez que juegan en este magnífico estadio. Vamos a ir a sacar algo. Queremos ir a ganar, pero en este partido un empate lo valoro positivamente.

- ¿Se verá el Almería de siempre o uno más conservador?

El Almería de siempre no siempre es el que vemos. Nuestra idea siempre ha sido intentar presionar arriba e instalarnos en campo contrario. Siempre lo hemos querido en todos los partidos, pero no siempre lo logras. La intención es ver al Almería de siempre. Lo primero es competir para ganar, pero también vamos a disfrutar del escenario, a ver si podemos hacer un buen partido para salir de ahí reforzados. Sea cual sea el resultado, queremos salir de ahí reforzados.

- ¿El partido requerirá de un esfuerzo extra en defensa?

Hay que ser un reloj suizo en los ajustes defensivos, jueguen unos jugadores u otros. Hay menos margen de error. Si no te ajustas bien, no cierras espacios o no presionas bien cuando la línea esté alta, en este partido lo penalizas. Es el equipo más goleador de la liga. No nos vamos a deshacer en elogios ahora porque todo el mundo ya sabe que es un gran equipo. Hay que hacerlo lo más perfecto posible; aun así que el portero que juegue tendrá que hacer cuatro o cinco paradas, seguro.

- ¿Rotará con el partido del Elche a la vuelta de la esquina?

No hay duda de que del primer al segundo partido es más fácil; del segundo al tercero, más complicado; y del tercero al cuarto, aún más. Son cuatro partidos en once días. Hay muchas lesiones en todos los equipos y más errores individuales de lo habitual. El jugador quiere hacerlo bien, pero es más difícil mantener el punto de concentración. Hoy voy a ver cómo está el equipo a nivel físico y hablaré con el cuerpo médico. Alguna decisión sí será condicionada para el martes, básicamente por esos parámetros físicos. Hay que intentar ganar el del Madrid e ir mirando un poco de reojo el del Elche, un partido marcado clarísimamente en el calendario, sabiendo que no nos damos por vencidos en Madrid y que el del Elche ni mucho menos está ganado.

- Jugadores como Centelles o Puigmal, que estaban siendo suplentes en el inicio de temporada, han dado un paso hacia adelante.

Si algo no ha cambiado en mi discurso es que la confianza siempre ha estado en todos, pero a veces no puedes dar el minutaje que quieres a todo el mundo. Ellos han sentido esa confianza. A veces haces un cambio en la alineación y la gente no lo entiende, pero a largo plazo dan esos frutos. Quedan siete partidos que tenemos que seguir compitiendo igual, pero nunca he tenido dudas en la plantilla. Este equipo en líneas generales siempre ha intentado dar lo mejor de sí. Voy a conseguir que no haya relajación. Ha habido partidos en los que perdimos, pero sabíamos que íbamos en el buen camino. Sólo era cuestión de paciencia. Estoy intentando que el equipo no vuelva a entrar en posiciones de descenso. Estamos cerca, a dos puntos. Estoy tranquilo, con ganas de encadenar otro buen partido y sacar tres puntos. En el momento en el que tengamos 36-37 puntos, nos quedará el empujón final.

- ¿Cómo gestionará a los cuatro apercibidos?

Viene el Elche el martes, pero ni aunque venga la alcaldesa de Almería, estos jugadores se quedan aquí. Están locos por ir al Bernabéu, se les utilice un minuto o desde el principio. Aquí no se va a quedar nadie.

- ¿Influirá que el rival tenga en breves la final de Copa y la eliminatoria de Champions?

Ellos están acostumbradísimos a jugar finales y a tener partidos más o menos trascendentes, manejándolos. Les va a influir poco. No pierden dos partidos seguidos desde octubre de 2021, lo que demuestra la dificultad que vamos a tener, lo que no significa que vayamos a ir derrotados. Queremos hacer historia. Es muy difícil jugar después de que pierdan. Llevan ocho partidos en 22 días. Están más que acostumbrados. No les va a influir. Están en su camino.

- ¿Cuánto le preocupa Vinícius?

Con todo el respeto del mundo, me preocupa lo mismo Vinícius que Asensio, Rodrygo o Benzema. Exactamente igual: mucho. Cada jugador requiere a lo mejor un pequeño plan diferente por sus características y posición. Vamos a salir convencidos de que los podemos parar, siempre de una forma deportiva. Son jugadores de talla mundial.

- ¿Será el Real Madrid menos fuerte sin Modric?

De momento ya nos ganan 4-0 porque a ellos le han hecho media pregunta sobre el rival y a mí muchas. Ancelotti no ha tenido que hablar del Almería, yo del Madrid sí mucho, pero es normal. De inicio Modric jugaba un partido y descansaba otro. El Madrid ya ha jugado partidos sin él, un extraordinario futbolista. Espero que se recupere pronto.