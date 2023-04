Rubi: "Si salimos pensando sólo en no encajar, lo normal es perder"

A algo más de 24 horas que el Almería busque su primera victoria en la capital de España en Primera División y justo antes de que la plantilla indálica coja el vuelo, ha comparecido Rubi en la sala del Power Horse Stadium. El preparador vilasarense ha vuelto a hacer hincapié en la valentía que espera de su equipo a pesar de encontrarse ante un Atlético a buen nivel y con demasiadas armas. Sin novedades sobre su futuro, sí ha adelantado que será baja Pozo "por un problema muscular", mientras que Sousa "ya está al cien por cien".

- Cuatro jornadas después afrontan una jornada sin estar en puestos de descenso.

La semana ha sido de aire fresco al verse fuera del descenso a pesar de que siempre hemos defendido que era una cuestión visual por los criterios de desempate. Sólo queda mirar para adelante porque esto va a ser muy largo, se va a decidir muy al final.

- El Atlético suma cinco victorias seguidos y doce sin perder.

No me quiero exceder mucho en elogiar al rival porque podría estar hablando horas y horas. Da gusto verle jugar. Es una pena que no esté compitiendo en Champions porque al nivel que está jugando ahora, estaría dando guerra en Champions, no tengo ninguna duda. Vamos a intentar ganar desde la motivación máxima de que el premio es muy grande. Queremos generarle un partido difícil al rival. Hay que alargar la racha de tres partidos sin perder, no queremos regalar la racha. Cualquier jugador de su plantilla sería titular en cualquier de los últimos diez-doce clasificados de la liga. Griezmann es una maravilla, pero ellos tienen tantos recursos que es mejor no centrarse en uno porque cuando tapes a uno, habrá otro.

- ¿Defensa de cuatro o de cinco?

Bastante nivel tienen como para darles pistas. Venimos haciendo una cosa que está funcionando. Podemos repetir o ajustar, ya se verá mañana. Hay mucho estudio y análisis del estado de forma de nuestros jugadores y características del rival. Todo tiene un sentido. Queremos hacer un buen partido empezando por la parte defensiva y siguiendo por la ofensiva porque al final si no le asustamos, no tenemos el balón y no le generamos ocasiones, ellos no verán el partido peligrar. Siempre hay que enfocar el partido desde la valentía. Otra cosa es que no se vea porque no siempre salen las cosas. Quitando un partido, que lo enfocamos para llegar al descanso empatando, que fue en el campo del Barcelona, lo conseguimos pero no sirvió luego, en el resto siempre hemos querido, otra cosa es que saliese. Todo lo que sea marcar goles es hacer importante. Si salimos pensando sólo en no encajar, lo normal es perder.

- ¿En cuántos puntos estará la permanencia?

La mentalidad es ahorrarnos alguna jornada de sufrimiento en la permanencia. Si visualmente ves la clasificación y dices 'jornada 37, quedan seis puntos por jugar'. ¿Creemos que vamos a estar a siete puntos por encima o por debajo del límite? Es muy difícil. Esto va para largo.

- ¿Cómo va a gestionar lo de los cuatro apercibidos?

Cuando tienes partidos semana a semana a mí no me gusta gestionar las amarillas, no puedo gestionar que el futbolista no haga una falta que a lo mejor es necesaria. Con partidos tan seguidos, ya veremos cómo salen algunos jugadores físicamente de algún partido.

- Ha apostado por Puigmal y está rindiendo.

La confección de la plantilla es un 99'9% de los propietarios y de la dirección deportiva, que son los que mandan. El técnico les intenta sacar rendimiento. A veces vemos a jugadores evolucionar, pero no podemos darle minutos. El de Puigmal es un caso. Me pasa con todos.

- ¿Qué opina sobre la ambición de Samu Costa?

No puedes afrontar ningún deporte sintiéndote inferior; pero si no eres realista, te pueden caer hostias por todos lados. Tienes que conocer el nivel de tus rivales. Desde esa mentalidad, tenemos que hacer un partido perfecto. Hay que creer y dar nivel.

- ¿Cómo valora la propuesta del Atlético para que no se conozcan las designaciones arbitrales hasta justo antes de cada partido?

No me gusta. No sé por qué tenemos que ir con tantos secretismos. Es una parte más del fútbol. Si lo aprueban, lo apoyaré, pero no lo veo. Se está hablando demasiado del tema de los árbitros.

- Se cumplen dos años de su llegada a Almería. ¿Hay alguna novedad sobre su renovación?

Sobre mi futuro, lo primero es dar las gracias por celebrar mi aniversario en el club. Siempre hemos demostrado una ilusión muy grande por estar involucrados en la ciudad y provincia. Estoy obsesionado por cumplir los objetivos. Logramos el ascenso y ahora quiero que el equipo continúe en Primera. Con eso te respondo a la pregunta de la renovación.