Rubi seguirá agitando el once

Rubi puso en liza ante el Atlético de Madrid una alineación con hasta media decena de novedades, decisión que le salió bien al tutear al conjunto madrileño. Para la visita a Mestalla (21:00 horas) el vilasarense volverá a cambiar el once, si bien resta por comprobar cuántas modificaciones habrá en una noche en la que el Almería busca una victoria como visitante en Primera División ocho años después.

Al ser preguntado en la comparecencia de prensa previa al encuentro sobre si tiene dedido quiénes aparecerán en la foto inicial, Rubi contestaba esto: "Hoy hemos hecho trabajo táctico con todos los jugadores disponibles, que son todos menos Kaiky. Es de esas semanas en la que voy a tomarme con calma la decisión de la alineación porque quiero aprovechar el buen rendimiento del equipo el otro día, pero en la última salida tuvimos buen rendimiento con otros futbolistas, por lo tanto, hay una mezcla. El rival también tiene algunas posiciones concretas que tenemos que poner a nuestros mejores jugadores en algunos aspectos del juego para contrarrestar un poco sus virtudes. Tengo una idea, pero no decidida".

Con los entrenamientos específicos a puerta cerrada, no es sencillo adivinar las piezas ni el esquema, ya que no se descarta que actúe con tres centrales, aunque el 1-4-1-4-1 está como primera opción. Fernando, Akieme, Robertone, Melero y Touré son los que han actuado como titulares en los tres encuentros posteriores al Mundial y en principio no hay ninguna razón de peso para que no repitan. En el lateral derecho Pozo jugó ante el Cádiz y Atlético y Mendes frente a la Real Sociedad, mientras que Babic, Chumi y Ely han actuado dos encuentros cada uno, si bien la ausencia del brasileño (en el Nuevo Mirandilla) fue obligada al tener que cumplir sanción. Todo hace indicar que, como en tierras gaditanas, formarán de inicio el propio Ely y Babic.

Es en el puesto de mediocentro donde más dudas hay. Samu regresó al once en el último encuentro y rayó a buen nivel, pero De la Hoz también está ofreciendo un notable rendimiento, pareciendo que será el portugués el que juegue en Valencia. En las bandas Baptistao y Embarba regresaron a la titularidad hace una semana y su concurso parece fundamental, si bien Ramazani cuenta con papeletas en ese objetivo del Almería de hacer daño en las transiciones defensa-ataque.