Rubi: "No es ninguna presión no haber ganado fuera, sino una motivación"

Rubi ha atendido el mediodía de este sábado a los medios de comunicación. En su discurso ha hecho hincapié en que no quiere presión por no haber logrado aún vencer en condición de visitando, tomando el encuentro del próximo lunes (21:00 horas) en Mestalla como una oportunidad de lograr el primer triunfo lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos como una oportunidad. Para la cita sólo tiene la baja del lesionado Kaiky.

Racha como visitante: "No es ninguna presión no haber ganado fuera de casa. Es una motivación. Estamos viviendo unas semanas relativamente cómodas en cuanto a nuestro objetivo. No queremos que se nos complique. Si ganásemos en Mestalla, sería muy bonito. Hemos empatado en Cádiz, donde el equipo hizo las cosas bien, como en Villarreal. Es cuestión de tiempo que la victoria fuera de casa llegue. Lo importante es seguir sumando".

Ánimos: "El equipo está muy bien. Está animado tras el partido ante el Atlético de Madrid. Pero esto no es garantía de nada. No puedes aflojar. Afrontamos el nuevo partido con la moral a tope y con ganas de disfrutar en el estadio de uno de los grandes de Primera División".

Quién tiene más presión: "La presión interna se la pone cada uno. El entrenador del Valencia también la pondrá. Todos somos muy exigentes. A nivel de entorno siempre tiene más presión el que juega en casa. El Valencia merece más puntos de los que tiene".

Rival: "Soy un amante de los entrenadores nacionales, pero me gusta mucho cómo está haciendo las cosas Gattuso. Son muy intensos. Si coges las estadísticas, está arriba en todo. Ha hecho muchas cosas bien. Es una plantilla joven, con futuro. Quizás le falta algún punto para estar más arriba en la clasificación. Es un equipo con un ritmo altísimo de juego. Tenemos que no encajar, pero también ponernos por delante en el marcador porque el escenario cambiaría. Pero si encajas pronto, le facilitas las cosas".

Semana: "Ayer hicimos una actividad lúdica, pero los entrenamientos del miércoles, jueves y hoy han sido de mucho volumen porque sabemos que los de la semana que viene van a ser cortitos. La semana que viene será más de recuperar para el partido del viernes".

Once: "Hoy hemos hecho trabajo táctico con todos los jugadores disponibles, que son todos menos Kaiky. Voy a tomarme con calma la decisión del once. Tuvimos buen rendimiento ante el Atlético de Madrid, pero también en la última salida, con otro once. No lo tengo decidido".

Media permanencia: "Es importante pasar la frontera de los 20 puntos. No has conseguido nada. Pero pasas, multiplicas por dos y dices que vas por el buen camino. En estos dos partidos hay que intentar conseguir un buen botín de puntos porque reafirmará todo".

Mercado: "Puedo asegurar que ahora mismo estoy hasta haciendo por no preocuparme en exceso en el mercado. Prefiero no saber nada. Es posible que venga un portero. Cuando venga ya me lo encontraré. Estoy contento con la plantilla que tengo. Pacheco de momento está con nosotros. Es un gran portero y si continúa contaría con él cuando lo considere oportuno".