Rubi: "Hemos sufrido poco"

Rubi se mostraba contento tras la victoria ante su exequipo. El técnico catalán valoraba en la rueda de prensa posterior al encuentro la amplitud de su plantilla, considerando que han realizado uno de los mejores encuentros de la presente temporada

Valoración: "Nos sentimos bien jugando en casa. Fuera también estamos cerca de ganar. Con nuestra afición tenemos un fortín. Haber tenido buenos resultados, lo que nos da confianza. Ahora queremos una alegría fuera de casa. Me parece uno de nuestros mejores partidos porque he tenido la sensación de sufrir poco. Me ha parecido más cerca el 4-0 que el 3-1. Hemos tenido el partido bastante controlado, excepto los primeros diez minutos".

Cinco modificaciones respecto a la última alineación: "Tenemos una plantilla muy buena y compensada Tenemos confianza por cómo trabajan los jugadores. Hemos hecho cinco cambios porque necesitábamos frescura. Hay competencia, que se peleen para ganarse las titularidades".

Buen Almería: "El Espanyol venía en una buena dinámica, ha puesto difícil las derrotas fuera de casa, ha tenido más en casa que fuera. Hemos estado muy compactos, esperando nuestro momento. El 2-0 les ha hecho mucho daño, quitando su ilusión. Estoy contento por los 22 puntos y por la undécima posición, a ver si mantenemos esa posición a final de la jornada. Hay que disfrutarlo. No es fácil. Debemos estar orgullosos del trabajo de los futbolistas".

Gol encajado: "Para mí es igual. Está demostrado que lo de las porterías a cero es un poco mentira. Los tres últimos son los que menos han marcado, no los que más porterías a cero han hecho. Obviamente la queremos, pero si has ganado... Tranquilidad. Ojalá ganemos todos los partidos 3-1".

Luis Suárez: "Sabemos que Luis Suárez está más cómodo de delantero centro. El jugador ya lo ha manifestado. A partir de ahí no hay más jugo".

Cuatro porteros: "Ojalá no tengamos un problema [en referencia a cuatro porteros]. Si lo tengo, habrá que solucionarlo. Vamos a ver cómo acaba, nos quedan 5-6 días. Hay que solucionarlo. Si tenemos 4 porteros, a ver qué hace el cuerpo técnico

Más fichajes: "No espero nada del mercado, excepto que haya alguna sorpresa. Hay equipos que llaman a jugadores nuestros y les ofrecen más. Pero tienen contrato. Está estable y los jugadores tienen ganas de estar en el equipo".