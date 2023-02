Rubi: "Se va a ver un Almería muy competitivo"

Rubi ha comparecido en la sobremesa de la jornada sabatina con una dosis de realismo, pero con la esperanza de que el Barcelona tenga un día malo en Almería. El preparador vilasarense, que puede contar con Pozo y Akieme, que han estado entre algodones, tiene la baja de Melero, con molestias en la rodilla, que han derivado en problemas musculares.

Pilas recargadas: "Los equipos que tenemos algunas derrotas de más respecto a otros reseteamos rápido. Una cosa es analizar para que no vuelvan a ocurrir cosas, pero hay que resetear. Cada partido es nuevo y empieza de cero. Nos cuesta ganar, pero la virtud de sobreponerse rápido a las derrotas te permite volver a ganar o estar más cerca".

Estado anímico: "Para mí no ha pasado nada en el trascurso de esta liga que no pensara que no podía pasar. Cuando perdimos cuatro partidos seguidos dije que esperaba que no, pero seguramente volveríamos a perder tres o cuatro. Es normal que pase en primera División. Un entrenador desanimado no va a ningún sitio. Tanto a mí como al Almería nos ha costado mucho llegar a esta categoría como para que pierda el entrenador y los futbolistas el tiempo en desánimos".

Reto complicadísimo: "El Barcelona sólo ha perdido un partido de liga y en el Bernabéu, pero salir con la mentalidad de que no se les puede ganar no nos lleva a ningún sitio. En el vestuario creemos que se puede ganar y que es un buen día para resarcirse de la imagen del otro día. No tengo duda de que se va a ver un Almería muy competitivo".

Imagen: "Siempre he sido un defensor de la imagen. Otra gente piensa que eso no sirve para nada y que sólo valen los resultados. Cuando he ganado y no he dado buena imagen lo he dicho; y cuando he perdido y hemos dado buena imagen, también. Es fundamental, el camino para conseguir puntos. Imagen es rendir y competir bien".

Opciones: "Ellos son un gran equipo, con grandes futbolistas y superbien entrenados. El problema de estos equipos es que te encuentran agujeros en cualquier momento y de muchas maneras diferentes. Si te atacasen de una o dos maneras, sería mucho más fácil de controlar. Como les dejemos correr, nos van a matar en contraataques; como no estemos bien atrás cerrando espacios, nos van a encontrar pasillos por dentro; como no estemos concentrados, a balón parado... Esa es la dificultad, pero eso no quita que se puede hacer, siendo los mejores durante una semana en caso de ganar. Hay que estar muy juntitos, trabajar cuando presionamos, ver cuándo jugamos más en corto y cuándo en largo... Hay que decidir bien sabiendo que el rival no te permite un desliz psicológico. Si tenemos un momento anímico malo, nos van a matar. Hay que estar los 90 minutos a tope, a muerte y sin desánimos ni un segundo pase lo que pase".

Cambio de sistema: "Hemos ido haciendo cosas durante los partidos. A veces nos salen mejor y otras, peor. Para este partido hay que tener la personalidad de no asustarse y jugar hacia adelante; pero, por otro lado, protegerse bien. Puede ser que haya un perfil de jugador que nos dé más consistencia".

Mejor equipo en liga: "Los dos mejores equipos son el Real Madrid y el Barcelona, no hay ninguna duda. Me da la sensación de que este año el Barcelona ha puesto muy la directa, focalizando mucho en la liga porque hace tiempo que no la ganan. Cuando estos equipos grandes focalizan tanto, es muy difícil pillarlos despistados. El Madrid puede estar más centrado en otras cosas. Entre ambos van a reventar la puntuación".

Aspecto defensivo del rival: "Desde fuera me da la sensación de que este año una de sus señas de identidad es que todos trabajan en defensa y todos presionan a máxima intensidad. Ahí está ese punto de mejora a nivel defensivo. Tú tienes un nivel técnico algo inferior y si te presionan todo el rato fuerte, hasta en una presión no bien hecha, te pueden recuperar el balón. El Barcelona ha evolucionado mucho en los últimos años, combinando el juego corto y largo. Y a balón parado. Ves jugadas preparadas que antes no las veías tanto".