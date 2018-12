Un ‘león’ que ruge en almeriense

A partir de este domingo se escuchará un nuevo rugido en el seno de la selección española masculina de XV, que se concentrará en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, y tendrá un claro acento almeriense. Y es que Santiago Santos, seleccionador nacional, ha convocado para esta última reunión del año 2018 al pilier Mattius Pisapia, exjugador de Unión Rugby Almería que actualmente milita en Aparejadores Rugby Burgos de División de Honor Liga Heineken. A sus 24 años de edad, el almeriense vivirá su primera experiencia con Los Leones, como se conoce a un combinado español con el que estará concentrado hasta el próximo miércoles 19 de diciembre en Barcelona.

"Haber sido convocado por la Selección Española de Rugby es algo que no me creo. El esfuerzo y la constancia que le he estado poniendo siempre están empezado a dar sus frutos. Para mí, todo acaba de empezar. Lo primero que pensé al recibir la noticia fue que tenía que contárselo a mi padre. Toda mi familia siempre me ha apoyado pero especialmente él. Ha sido y es, mi fan número uno", asegura Pisapia, que espera que su primera aventura con España le sirva para "aprender de los mejores, afianzarme en el grupo, llegar a ser uno más, y que cuenten más veces conmigo".

Este joven estudiante de ingeniería informática, nacido en Venezuela pero criado en Almería, donde se instaló con 7 años de edad, empezó a jugar al rugby a los 17, en 2011, cuando un compañero de clase le animó a conocer este deporte que le iría conquistando con el paso del tiempo. El Costa de Almería fue su primer equipo, en el que estuvo de 2011 hasta 2013. Tras sus comienzos en el mundillo rugbier almeriense, se marchó un año a Granada, lugar en el que decidió probar con el fútbol americano. "Me pareció divertido pero no veía que fuese mi deporte", admite Mattius, que en 2015 volvería a Almería, jugó el ascenso a División de Honor B y militó durante dos temporadas en URA, entidad de la que se marcharía en 2017 rumbo a Burgos, lugar en el que reside actualmente. También, durante el verano del pasado año, aceptó la invitación de su compañero Royal para pasar la vacaciones en Ciudad del Cabo, (Sudáfrica), jugando con el equipo False Bay. "Anteriormente, en mi día a día, compaginaba mis estudios universitarios con el rugby, pero este año he decidido centrarme más en el rugby y aprender inglés, ya que cuando fui a Sudáfrica me di cuenta de que era esencial", comenta.

Su apuesta por dedicar más parte de su tiempo al rugby está dando sus frutos. Y muy buenos, además. "La verdad es que estar con Los Leones es como un sueño cumplido, porque para mí, todo esto empezó como un juego, un hobbie, y haber llegado hasta aquí, es fantástico. Quiero seguir superándome a mí mismo, seguir aprendiendo y disfrutar cada partido como si fuese el último", dice este almeriense de origen venezolano, que estos últimos días no ha parado de recibir numerosos mensajes y llamadas de su gente tras hacerse pública la lista de convocados de España. "He recibido un montón de felicitaciones por parte de mis familiares, amigos, antiguos compañeros y profesores de mi colegio de Almería. Es muy agradable saber que se sienten orgullosos de ti", afirmaba para este diario.

Aunque el deporte oval le ha llevado a tierras leonesas, a las que decidió marcharse "porque el equipo me comentó su proyecto, me gustó y decidí apostar por ello", Pisapia no pierde detalle de lo que ocurre en Almería, su ciudad de adopción cuando llegó siendo un crío y en la que considera que "el rugby poco a poco está evolucionando y se está dando a conocer. Ahora hay más afición. El nuevo campo Juan Rojas ha sido un gran impulso para este deporte en Almería, cuentan con más espacio para el entrenamiento sin tener que compartirlo con otros deportes. Creo que es muy importante fomentar este tipo de deportes donde detrás de cada partido hay una base de compañerismo y esfuerzo total".

Dicho esfuerzo ha dado su recompensa a Mattius Pisapia, una merecida convocatoria con el equipo nacional absoluto para un joven que empezó como cachorro en esto del rugby sobre el césped del Emilio Campra y que ahora, siete años después, tiene la oportunidad de convertirse en todo un león que desea ganarse un puesto para el Campeonato de Europa que se disputará el año que viene durante los meses de febrero y marzo.