URA da la sorpresa y vence en Pozuelo

Los cruzados salieron muy agresivos al campo de Pozuelo, enchufados si se prefiere, siendo mucho mejor que su rival, pese a que Olímpico tiene más que merecida esa posición consolidada en la mitad de la clasificación. El triunfo, de hecho, fue ajustado y muy trabajado, con clara diferenciación entre la primera y la segunda mitad. El mejor guion madrileño se desarrolló tras el descanso, con un oficio que supo en varios momentos ‘sacar’ a los unionistas del encuentro. Hasta ese momento se había depositado el oval en zona de marca por partida doble, con trabajo de delantera y culminación de Padilla en el minuto 16, ganando una superioridad, y con despliegue de los tres cuartos para try de Nemo en el 23, ambos con el acierto a palos de Graciarena para transformarlos.

El adversario de enfrente tiró de sus propios argumentos para dejar el 0-14 en el marcador muy menguado, primero con una patada de castigo de Gonzalo Rivilla, un viejo conocido, y después con un ensayo que le costó fases y fases, minutos y minutos, cerca de la zona de marca almeriense para finalmente sí dar con el hueco. Así, tras una propuesta magnífica de URA, encontrando los puntos débiles de un muy ordenado Olímpico para penetrar en su defensa, al descanso se llegó con todas las opciones abiertas. Es cierto que la sensación de los hombres de Pastor era la de que por fin la propuesta daba el dominio territorial y se reflejaba en el tanteo del 0-14, pese a que después se ajustase al extremo e incluso se perdiera con la vuelta al tanteo de los madrileños.

Así, al poco del reinicio de nuevo Gonzalo Rivilla estuvo acertado a palos y con ello tensó la cuerda hasta el 13-14, con el agravante de que Manu Hernández fue expulsado definitivamente en el minuto 64. Quedaba mucho por delante y se tuvo que templar el ánimo ante la estrategia de ralentizar el juego que en las filas locales se estaba poniendo en práctica. Tras recuperar una melé en contra el cinco propia de manera brillante y alejar el balón hasta 22 contraria, una gran jugada del zaguero de Olímpico provocó una ruptura por el centro y después la apertura a la derecha para que los de Pozuelo ensayasen y subiesen el 18-14, sin fortuna para Rivilla en esa ocasión al estar muy escorada la transformación. Era el minuto 67 y había que tener la mente fría de nuevo y creer en el juego.

Nacho Pastor, técnico de URA “Lo mejor es el resultado en un partido en el que los chicos han puesto muchas ganas"

Se logró con dos arreones consecutivos, determinando el señor Alberto Ruiz que no había ensayo en una gran jugada de delantera tras touche, pero sí en la consiguiente melé a favor que empujó hasta la zona de marca con el balón en el pie de Lucas Melián para que el ‘8’ argentino firmase la jugada del triunfo. No se transformó y se estuvo a merced de algún golpe de castigo elegido a palos para no perder (18-19). No podía suceder por segunda semana consecutiva tal desgracia y esta vez sí se jugaron bien las bazas para alcanzar el pitido final con el segundo triunfo en tres primeras finales de la lista de cinco, con punto en la segunda pese a la derrota. Queda demostrado el buen rendimiento cruzado en esta fase decisiva de la competición, tal y como predijo Nacho Pastor.