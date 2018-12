URA busca mejorar sus números en su visita a Olímpico Pozuelo

Unión Rugby Almería, que parece pelearse consigo mismo para conseguir que se refleje en los marcadores obtenidos su buena propuesta de juego, viaja al bonito Valle de Las Cañas “con una sensación agridulce”, según ha comentado su técnico Nacho Pastor: “La parte agria es la de no haber podido conseguir la victoria la semana pasada a pesar de meter más ensayos del rival, lo que no es la primera vez que nos pasa esta temporada, y la dulce en el sentido de que el nivel de competitividad del equipo poco a poco está llevando a poder disputar los partidos hasta el último momento, y que estemos en las puertas de dar un salto en cuanto a lo que a competitividad se refiere, no solo en la disputa de los encuentros, sino en los resultados a nivel de puntuación”.

Por tanto, la aspiración unionista de cara a este día es tan sencilla como lícita: hacer valer su rugby en algo tangible que le sirva en la clasificación. De lograrlo y alcanzar la victoria se habrá igualado lo conseguido en la segunda temporada en la categoría, tres triunfos a mitad de la liga tras doblegar en la jornada 11 al después descendido Portuense por 8-29. Pero no solo eso, sino que mejorará además el registro de puntos a esta misma altura. Por ahora URA lo hace con respecto a su debut en la categoría gracias a los 12 que ya atesora, porque se quedó en 11 en aquel momento, y está a tres de superar el de su segundo año, en el que se obtuvieron 15. La referencia que no sirve es la del curso pasado, cero victorias en los primeros doce partidos y a promoción con tres triunfos y un empate para 19 puntos, mano a mano con Universidad de Granada.

En la jornada 10 los dos rivales inmediatos ya tienen 17, así que esa cuenta es totalmente inválida esta temporada, en la que todos están sumando mucho. El claro ejemplo es el mismo adversario de este fin de semana: “Nos enfrentamos a un equipo que está actualmente el séptimo en la tabla, consolidado, y que no nos lo va a poner nada fácil, muy experimentado”. El primer partido con puntos de Olímpico fue en la jornada 2, empate ante Cisneros Z, y su primera victoria llegó en la jornada 4 contra el Arquitectura por 26-24 para iniciar una racha espectacular que le ha llevado a la suma total de las cinco con las que adorna su clasificación, todas consecutivas. Así, siguió venciendo a Jaén por 28-24, a Ingenieros Industriales por 22-27, a Extremadura por 29-26 y a Sanitas por 13-22. Sus dos últimos partidos han sido derrotas ‘esperadas’ ante Ciencias y CRC, una vez cumplido su cometido.

Con cinco victorias ya en el zurrón, el bagaje de Olímpico de Pozuelo hace que camine hacia la Navidad bastante más adelantado que URA. Doble de puntos de los madrileños respecto a los almerienses, 24 frente a 12, y cuatro equipos entre ambos, es una diferencia que puede que no haga mucha justicia a todo lo que ha propuesto sobre el verde el cuadro de Nacho Pastor hasta el momento, pero que es real y algo que hay que afrontar pensar en no sufrir al término de la competición. La jornada se presenta propicia para abandonar el farolillo rojo, que de nuevo se cogió tras caer con Trocadero el domingo anterior, puesto que se miden entre si Extremadura CAR Cáceres y Sanitas Alcobendas B.

Por parte de Unión Rugby Almería de cara a la visita al Valle de las Cañas, con el arbitraje del señor Alberto Ruiz, cambios: “Tenemos algunas rotaciones de jugadores por diferentes motivos, como que estamos notando el desgate físico de algunos miembros de la plantilla y en especial el esfuerzo realizado en el último partido, que ha tenido consecuencias”. En el ámbito interno de vestuario, “la gente está con muchas ganas de afrontar los partidos que quedan hasta la Navidad, los tres fuera de casa, para desmotar esa mejora en el juego y que el trabajo que se realiza en los entrenamientos tiene un reflejo en los marcadores de los partidos”. En ese sentido, “hay un espíritu muy combativo y se está con la disposición de darlo todo”.

Entrega y coraje no faltarán a la cita de los cruzados: “Queremos acabar esta vuelta con victoria, queremos dar un paso más y queremos superar el punto de las buenas sensaciones para que se transformen en puntos reales, ir subiendo escalones poco a poco en la clasificación para lograr el objetivo de evitar fase de descenso esta temporada, para lo cual vamos a tener que trabajar mucho y seguir dándolo todo en el campo con vistas a ese objetivo de intentar disfrutar de un final de temporada a finales del mes de marzo”. Temporada de igualdad, la mejor versión de los unionistas conducirá a una permanencia que parece más cara que en otras ocasiones.

El resto de la jornada se acomoda a que se produzca un buen resumen final de vuelta para URA. En ese bloque ‘de abajo’, Cisneros Z recibe a Arquitectura e Industriales hace lo propio con Ciencias. El primero es duelo de las dos ligas en las que andan Olímpico y URA, la de la tranquilidad y la de los apuros, y el segundo, confiar en que no haya más puntos ‘imprevistos’ de rivales directos.