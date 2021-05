Samú: "Ascender vale más que todo el dinero del mundo"

Samú Costa ha vivido dos semanas difíciles a raíz de la inoportuna lesión muscular que le impedía jugar ante Oviedo y Tenerife, justo coincidiendo con el cambio en el banquillo de su compatriota José Gomes por Joan Francesc 'Rubi'. El mediocentro luso confiesa que lo ha pasado mal viendo al equipo por televisión, pero se muestra optimista con el futuro inmediato y está seguro de que lograrán el ascenso a Primera.

Al fin se le ve sonreir tras dos semanas de angustia.

Estoy muy bien ya, no tengo dolor y agradezco al departamento médico la ayuda para recuperarme más temprano de lo esperado. Estoy bien, quiero ayudar al equipo y tengo ganas de volver al campo.

¿Lo ha pasado muy mal al no poder jugar?

La primera semana no estaba bien, quería jugar, estar en el campo y no podía. Tengo que estar bien para la recta final y no puedo tener una lesión peor, ahora quiero ayudar y regresar más rápido.

¿Cómo vivió el partido de Tenerife desde la lejanía?

Lo vi con Guilherme [Schettine] en mi casa y me da nervios. Cuando el equipo marcó me quedé tranquilo y el libre directo final ni quise verlo. Al final contento por el equipo.

¿Tienen ahora más tranquilidad y confianza?

Es solo una victoria, no podemos relajarnos porque si no ganamos el próximo no será importante. Hay que continuar humildes y con trabajo para ganar el próximo.

El Albacete apura sus opciones de salvación.

Todos los partidos son difíciles y los equipos no quieren descender, por lo que vendrán a dar la vida en el campo. Para ganar habrá que igualar las ganas y el trabajo, la calidad hará la diferencia.

Ustedes querrán cerrar cuanto antes la presencia en el play-off...

Queremos tener el play off asegurado lo más pronto posible, pero el objetivo es siempre ganar el próximo partido, no ya pensar en la tercera plaza.

¿Trae Rubi ideas nuevas?

El míster ha cambiado cosas, tiene ideas diferentes y tenemos más tiempo para trabajar. Son ya casi 3 semanas con él y ahora todos juntos debemos intentar lo que él quiere para ganar.

¿Cuál será su rol en el campo?

Voy a jugar de pivote solo, como siempre, continuando haciendo con mi trabajo. Me dijo que estuviera tranquilo porque precisará de todos y quiero volver al campo lo antes posible porque tengo ganas de jugar.

¿Hasta dónde ha crecido Samú como futbolista en esta temporada?

Ha sido el mayor salto que he dado. Venir a la Segunda española con el Almería fue bueno para mí porque trabajo con jugadores y entrenadores muy buenos. El nivel también lo es y ahora quiero dar otro paso. Más que como jugador he crecido como persona, como hombre. Seguiré creciendo y ahora pienso en subir a Primera, después veremos.

Ascender sería el mejor colofón a un año complicado.

Ascender directo o en play-off da lo mismo y quedará en nuestras vidas para siempre, eso vale más que todo el dinero del mundo. El orgullo y sueño que tengo por la pasión que tiene el club es ayudar a lograr esa conquista para los aficionados.