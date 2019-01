Sevilla quiere que el CD El Ejido sea "un bloque"

José Sevilla atendió esta mañana a los periodistas en la rueda de prensa previa a la jornada en la que su equipo debe enfrentarse al gallito Melilla, rival que, según el virgitano, "si lo miramos por clasificación y por números es un rival muy bueno, muy peligroso. Creo que no ha salido todavía de los puestos de play off. Nosotros seguimos trabajando, sumando sesiones de trabajo. Esperamos estar a la altura este domingo y poder brindarle una victoria a nuestra afición". Sevilla, que afronta mañana su segundo duelo como técnico del CD El Ejido en Segunda B, asegura estar "muy contento porque parece que cada vez los jugadores visitan menos la sala médica". En este sentido, el entrenador almeriense valoraba que "nos queda una sesión de trabajo, donde queremos darle forma a los jugadores que veremos el domingo en el campo. Estamos justos, tendremos que llamar a gente del filial, pero estoy contento porque se van sumando minutos de trabajo. Me alegra la actitud de la gente, creo que hay mucha calidad en el equipo, gente que tiene que ir sumando y eso nos hará crecer".

Ve clave ganar en solidez defensiva, ya que "en esta categoría, el equipo que suele mantener la puerta a cero tiene muchas opciones de ganar. Esto no quiere decir que mi equipo vaya a ser defensivo, pero sí hay que tenerlo claro en ese aspecto". Espera llevarlo a la práctica nuevamente en Santo Domingo, donde sabe que "se ha trabajado para que el césped esté en condiciones. Desde la grada parece una cosa pero dentro está muy mal. Necesita su tiempo, me dijo el encargado del campo que en ocho días tendrá una muy buena mejora, pero ahora mismo nos condiciona".

"Esperamos estar a la altura ante el Melilla y poder brindar una victoria a la afición"

Uno de los objetivos prioritarios es que el equipo logre encontrar sobre el terreno de juego ese equilibrio defensa-ataque, mantener la puerta a cero y ser efectivo arriba. José Sevilla cree que se puede dar con esa tecla. "Siendo un bloque, estando juntos, estaremos cerca de defender bien y de atacar mucho mejor. Sabemos que estamos escasos en posiciones de ataque tras la marcha de Pino. Estamos a la espera de que llegue un refuerzo", reconocía. Ante el Melilla, uno de los gallitos del Grupo IV, el entrenador celeste espera "un partido muy complicado, aunque el rival viene de una dinámica muy negativa. Aún así, me preocupa más mi equipo".