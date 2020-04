Soriano: "Realmente ha sido una temporada muy dura"

Si un hombre que cumplirá los 32 años el próximo julio reconoce que ‘redebutar’ en la Superliga ahora le ha hecho “muchísima más ilusión” que la que sintió aquel niño que fue y que salió al saque en Zaragoza con 18 años, significa mucho: “Fue el año en el que jugué en el Superliga 2, nos convocaron a algunos con el primer equipo y viajamos, con lo que eso suponía para alguien tan joven y con tantos sueños, pero en este momento, no siendo profesional de esto, que se me haya dado este premio, simplemente por ayudar, que Manolo haya dado ese regalo a mi trabajo diario en el entrenamiento y poder disfrutar de unos puntos en la Supercopa y en Superliga, no tiene comparación”. Se emociona, incluso, cuando lo recuerda, sacándose una gran sonrisa para envolver la anécdota de que “contra Almoradí incluso hice un punto en el Moisés Ruiz”, se enorgullece, sobre todo porque “realmente fue por el trabajo y por la ayuda prestada al equipo”.

Muy al contrario de presumir, devuelve con creces el agradecimiento: “Mi función al cien por cien es ser fisioterapeuta, pero como antiguo jugador del club que soy, no he dudado nunca, cuando ha hecho falta, en ayudar, y esta temporada he estado más de cuatro meses haciéndolo en cada entrenamiento, de colocador, de líbero…, en cada posición, intentando por lo menos tener continuidad en los entrenamientos, que hubiera competitividad y darle juego al equipo, porque era muy difícil en días con 7, 8, 9 jugadores, imposible para otro equipo de alto nivel, y agradezco que se haya confiado en mí también para eso”. Por sus venas corre voleibol, pero ha sabido elegir su profesión guiado por la pasión: “Yo me he sentido como fisioterapeuta muy bien, intentando que no se lesionara nadie, preocupándome por los jugadores; ellos han agradecido mucho mi trabajo, y el cuerpo técnico, y el presidente, todos me han dado las gracias por hacer ese esfuerzo de ayudar para que compitieran, dentro de mis limitaciones, pero todo lo que sé hacer, bienvenido sea”, dice Soriano.

Merecería protagonizar una campaña publicitaria de cualquier herramienta de las del grupo ‘multiusos’, un elemento que cualquier club querría tener en su caja, con el motivo claro de haber sido clave para el sostén de la campaña ahorradora, a la que le da mucho mérito: “Realmente llevábamos un mes jugando muy bien, con un voleibol de mucha calidad, y se notaba que ya se estaba entrenando y compitiendo; al final el trabajo da sus frutos, lo que se vio en pista las últimas tres emanas; la final de la Copa pudo caer de un lado o de otro, y eso supone que tenemos mucho mérito de haber llegado y pelearla hasta el final con menos entrenamiento que todos los clubes, todo por la calidad del equipo y por la solidaridad de unos con otros, tanto jugadores como cuerpo técnico estábamos unidos”. Y es que jamás, “como jugador, como profesional de la fisioterapia y como espectador de deportes, voleibol, fútbol, baloncesto… nunca he visto nada igual”, advierte Soriano: “Esta temporada ha sido atípica, tantas lesiones en un equipo, tan seguidas y con tan mala fortuna, las del principio, luego las inevitables… es la peor temporada que recuerdo, repito que incluso como un espectador de otros deportes, ningún equipo tantas, tan importantes y seguidas”.