Los suplementos son aquellos productos que se toman como ayuda a la dieta, para complementar alguna carencia causada por la edad, el padecimiento de enfermedades, estrés, la toma de medicación o ejercicio intenso y regular. A continuación, detallamos aquellos suplementos que mayores beneficios otorgan a nuestro organismo y que no deben faltar en nuestro día a día.

Ácidos grasos esenciales

Son los llamados ácidos grasos OMEGA 3. En el mundo desarrollado y por nuestra dieta más rica en OMEGA 6 que en los OMEGA 3, se produce un desequilibrio que no beneficia en absoluto al organismo. Los OMEGA 6 provocan cambios inflamatorios y la llamada “enfermedad inflamatoria de bajo grado” que puede dar lugar a problemas cardiovasculares, neurológicos o endocrinos incluida la obesidad, el asma, Chron, colon irritable o diabetes. En cambio, los OMEGA 3 tienen funciones realmente interesantes:

-Tienen acción antiinflamatoria.

-Mejoran el funcionamiento y la comunicación entre las neuronas.

-Son básicos para la estructura de tejidos como el cerebro o la retina, mejorando la visión.

-Favorecen la función celular dando una mayor fluidez a la membrana de las células, mejorando la permeabilidad y el transporte de nutrientes.

-Contribuyen al normal funcionamiento del corazón y a mantener las cifras de tensión arterial normales.

Magnesio

El magnesio es un mineral presente en la mayoría de los alimentos y es esencial para mantener el potencial eléctrico en los nervios y en las células musculares, de ahí la creencia sobre sus beneficios en el alivio de los calambres. Además, el magnesio está implicado en más de 300 reacciones en las que los alimentos son metabolizados en nuevos productos.

Su función principal es la síntesis proteica, el metabolismo de la glucosa, la estructura ósea y la contracción muscular. Su déficit es extremadamente raro salvo en casos de desnutrición o en los alcohólicos; en esos casos puede provocar temblores y hasta convulsiones.

En los hombres adultos, la ingesta recomendada es de 420 mg al día y en las mujeres de 320 mg al día. En el caso de deportistas hasta 450 mg al día. Es posible que en ambientes calurosos, se puede perder mucha cantidad de magnesio por el sudor, provocando calambres. No hay evidencia que el consumo de suplementos de magnesio en deportistas bien nutridos tuviera efecto en el rendimiento de estos ni que disminuyera la posibilidad de una rotura muscular ni en la recuperación después de la carrera. Sólo pueden actuar o incrementar el rendimiento en aquellos deportistas con dietas estrictas como boxeadores o culturistas. Ojo a los suplementos de magnesio; estos contienen 365 mg que debemos sumarlos a la ingesta diaria debido a la alimentación.

Vitamina C

Su déficit puede causar anemia, debilidad, manchas en la piel y hemorragias. Pero adicionalmente a ello, los últimos estudios han demostrado que también contienen propiedades anticancer, ya que sus componentes fitoquímicos tienen acción directa en las células cancerígenas, restringiendo su habilidad de reproducirse. Además, la vitamina C, aparte de funcionar como antioxidante, está implicada en las reacciones que forman las proteínas del colágeno del tejido conectivo por lo que son de extremada importancia para el cabello, uñas y la piel. Dicha vitamina se encuentra ausente en los cereales y sus niveles son bajos en lácteos y grasas. Es una vitamina hidrosoluble por lo que pasa fácilmente de los alimentos al agua mientras se cocina, aunque se destruye fácilmente con el calor y la exposición al aire (oxidación).

La ingesta diaria de vitamina C son 90 mg al día en hombres y 75 en mujeres, siendo la recomendada para deportistas hasta 200 mg. Es muy frecuente dosis de suplementación que rondan 1000 o 2000 mg al día, sin embargo, no hay resultados consistentes entre la ingesta de vitamina C y un aumento en el rendimiento deportivo.

Probióticos

Son aquellos microorganismos vivos, principalmente bacterias y levaduras que cuando son consumidos producen un efecto beneficioso en el organismo que los consume, a la flora bacteriana del intestino. La mayoría pertenecen a uno de los dos grupos o cepas principales de probióticos: los lactobacilos y la bifidobacterias. Son inofensivos porque los consumimos de alimentos fermentados sin que provoquen ninguna enfermedad, y se pueden conservar vivos en los alimentos durante mucho tiempo.

La flora intestinal es realmente fundamental para la vida de las personas. Participan en la síntesis de vitaminas, producen ácidos grasos necesarios como el ácido butírico que reduce el riesgo de cáncer de colon disminuye el riesgo de sufrir obesidad y regula la digestión. La flora intestinal también sintetiza aminas que son capaces de regular la vida de las células y su buen funcionamiento se asocia a un incremento en la esperanza de vida. Otro efecto de la flora es la producción de gases. La flora intestinal se puede ver afectada por la genética del individuo, el medio en que habita el ser humano, el estrés y su alimentación.

¿Cómo ayudan los probióticos a la flora intestinal? Son muy útiles al luchar contra bacterias que causan enfermedades y a las que estamos expuestos a diario.

-Los probióticos producen sustancias con poder antibiótico que matan a las bacterias patógenas.

-Estimulan el sistema inmunitario del intestino.

-Aumentan la acidificación del colon lo que hace imposible que dicha zona sea colonizable por bacterias patógenas y peligrosas.

-Inactiva las toxinas liberadas por bacterias.

Multivitaminas

Nos centraremos en el grupo B que son esenciales para ayudar al organismo a usar las grasas, carbohidratos y proteínas de una manera eficiente para que la digestión, el corazón, las articulaciones o el sistema nervioso central funcionen correctamente. Su consumo es muy interesante en ancianos ya que se suele reducir su absorción con la edad; además, algunos fármacos como los protectores de estómago o los antidepresivos aumentan las necesidades de vitamina B. La metformina que se usa en la diabetes, reduce los niveles de vitamina B12, al limitar su absorción. Las más importantes son las vitaminas B1, B2, B6 y B12.

Entre sus funciones más importantes:

-Participan en la producción de mielina lo que favorece la comunicación entre neuronas.

-Colabora en la salud de la piel y uñas.

-Favorece la formación de glóbulos rojos.

-Ayudan a mejorar los síntomas producidos por lesión nerviosa como el herpes, hernia discal o neuropatía diabética.

-Se usa en el tratamiento de la retinopatía diabética.