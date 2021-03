La defensa condujo al triunfo allá por el mes de noviembre, y la defensa, una vez más, ha sido determinante para permitir que después el ataque por delantera impusiera en el césped mojado del Juan Rojas la ley unionista. Entonces fue un 31-8 a ahora se ha ido a un 35-3 bajo la lluvia, sin encajar ensayo, pero remontando una patada a palos a los 28 minutos transformada por el XV majariego. Con 0-3 la presión siguió en un claro aumento, hasta que la última jugada antes del descanso supuso ensayo de castigo. A la vuelta al juego, el martillo de Unión Rugby Almería Playcar golpeó y no permitió que CR Majadahonda tuviera opciones. Otros cuatro más, para completar una ‘manita’, y el punto bonus ofensivo cosechado puede tener su peso en oro, porque cada vez se está más cerca del final. Tan es así que esta segunda fase solo tiene cinco partidos, y está claro que apenas hay margen de error, aunque los cruzados siguen sin fallar. Doce de doce en el cómputo general, seis de seis respecto a los rivales con los que toca jugar por el playoff, uno de uno en la fase definitiva para poder luchar por el ascenso.

Un fuera de juego cometido por URA Playcar y sancionado por el señor Eduard Martín permitió inaugurar el marcador con el acierto a palos del apertura madrileño, Palero, el mismo que vio amarilla en la sucesión de arremetidas cruzadas que derivaron, justo al límite de tiempo, en el ensayo de castigo que le daba la vuelta al tanteo. En la línea perpendicular a palos, en cinco metros, el paquete de melé almeriense empujó hasta la zona de marca y la falta madrileña se sancionó con el try en contra. Cabe resaltar que se habían jugado diez minutos en inferioridad por expulsión de Gonza Pérez, una clave en la defensa y en su proyección atacante en velocidad durante muchos metros con el balón agarrado. La seriedad en el juego majariego, como en el primer encuentro entre ambos, se vio sin la recompensa de al menos ganar el camino de vestuarios con la delantera en el marcador, y lo iba a pagar anímicamente en la reanudación, unido a una bajada física normal, después del esfuerzo realizado.

Las touches jugadas a maul por parte de Unión Rugby Almería y su insistencia en el terreno de juego madrileño desgastaron al XV del rinoceronte. Además, comenzó con dos jugadores menos por sendas amarillas, la citada a Palero y otra a Nageotte, medio de melé visitante. Con todo, el comienzo no fue fulgurante, en el ritmo que más interés tenía para Majadahonda, pasando los minutos. Justo sobre la incorporación de los dos jugadores, Emilio Arias jugó un golpe a touche, perfectamente ejecutada a maul, pero sin incidencia inicial, aunque sí a la vuelta tras marcarse ventaja. La melé una vez más fue letal, progresando hasta la raya y completando el trabajo Lucas Melián con el que fue su duodécimo ensayo de la temporada. No erró en la transformación, complicada, Nacho de Luque, en medio de una lluvia que cada vez arreciaba más. Con 14-3 ya sí se tenía más controlada la situación, pero no era suficiente para los de Quirelli, ni por tranquilidad ni a efectos de puntos, porque se quería el bonus.

Casi no se jugó nada más hasta que se jugó otra touche larga, seguridad del saltador, con maul y golpe en la aproximación al tercer try. Sabedores de su clara superioridad por delantera, se repitió estrategia y en el segundo maul Mono firmó el tercer ensayo y el 19-3, completado por De Luque en una posición tan complicada como la anterior, en la escora derecha del campo, muy cerca de la línea de banda. Majadahonda no tiró la toalla en ningún momento, quiso dar un paso, o varios, al frente, también por tener una superioridad numérica de 13 contra 14 y de 14 contra 15. Resistió bien la defensa y no se permitió la anotación visitante. Algo muy positivo que ocurrió entre medias fue que Matías Lamboglia volvió a saltar al campo tras superar una fractura de peroné que le ha apartado del equipo durante varios meses, momento producido en el minuto 58, un cuarto de partido para él y para su toma de ritmo de nuevo, todo un ‘fichaje’ para esta recta final del campeonato.

Ya en los últimos minutos del encuentro llegó la tranquilidad con la misma receta, una y otra vez repetida, de touche, maul y entrar en zona de marca, recompensando a un hombre de club como ‘Persa’, ya que fue él el que deposito nada más saltar al campo desde el banquillo. Su alegría fue la de sus compañeros también, y Nacho de Luque, ahora en su lado ‘bueno’, desde la izquierda con pateo de derechas, tampoco erró y se llegó al 28-3. Había parado bastante el crono el colegiado, y restaba un descuento a reloj corrido que se aprovechó para completar el encuentro con un quinto ensayo y a su vez mostrar otras armas, el juego a mano desde touche en la medular, ruptura de la defensa con velocidad y calidad en el pase, pese a que el oval resbalaba mucho por el agua caída del cielo, Fede para Nacho, Nacho a ruck y balón para que Lamboglia se marcara un lujo de patada a la espalda de la defensa, en plena zona de marca, viendo la carrera de Gonza Pérez, que anotó. Otra patada complicada, y otra vez más para adentro, De Luque cerró el definitivo 35-3.

Con esta victoria los cruzados avanzan mucho hacia la clasificación para los playoffs por el ascenso, ampliando en un punto su renta sobre Pozuelo y Málaga, que ganaron a Industriales y Jaén respectivamente. Los madrileños están ahora a siete puntos y los malagueños a diez, siendo auténticas finales las que aguardan los dos próximos fines de semana en el Juan Rojas, al recibir la visita consecutiva del tercero, Málaga y del segundo, Pozuelo. Cabe recordar que se clasifican los dos primeros y el tercero, en el caso de ser mejor que al menos uno de los otros dos terceros de los Grupos A y B. En esa cuenta, Unión Rugby Almería Playcar saca 16 puntos a Jaén y 17 a Industriales, y el Majadahonda matemáticamente ya no podría alcanzarle, 25 puntos por abajo. Otro de los detalles dignos de mención es que en doce partidos jugados, a los cruzados tan solo les han hecho 9 ensayos, frente a los 25 a favor que ha sido capaz de sumar. Los once triunfos del curso pasado completo ya son historia con este espléndido 12 de 12.