Unicaja Costa de Almería encadenó este sábado en el Miquel Ángel Nadal su sexta victoria de la temporada, quinta consecutiva, tras imponerse 1-3 a Conectabalear CV Manacor en un encuentro muy disputado y lleno de interrupciones por diferentes motivos, destacando una tensa discusión entre el local Martins y el visitante Jiménez en la primera manga.

Los ahorradores llegaban a territorio balear con cuatro triunfos seguidos a sus espaldas, con la motivación por las nubes pero conscientes de el cuadro manacorí no les iba a poner las cosas nada fáciles. Los locales tomaron la iniciativa en los primeros puntos, pero hasta el 10-9 no volverían a adelantar a un cuadro ahorrador que se llevó un igualadísimo set gracias a su gran labor en bloqueo en la recta final. Los almerienses llegaron con dos puntos de ventaja (19-21) al último tiempo muerto, pedido por un Conectabalear que apretó y puso contra las cuerdas a su rival, pero no pudo evitar que los de Berenguel vencieran este primer asalto, en el que Martins y Jiménez vieron la roja, por 23-25.

El cuadro almeriense subió el ritmo en el segundo asalto y aprovechó el bajón de los baleares para despegarse en el marcador. Unicaja consiguió, con el 5-8, la mayor ventaja que se había visto hasta el momento en un partido que los almerienses empezaban a encarrilar mucho más. Hasta de nueve (14-23) se distanció un equipo verde (en este partido vistió de blanco) que también se metería en el bolsillo esta manga, por 16-25, poniendo el 0-2 en el global de la contienda.

Pese a la ventaja en el marcador de los almerienses, los de casa tenían aún mucho que decir, liderados por un Vanole más entonado que en los juegos anteriores. Un mal arranque del cuadro ahorrador dio alas a Conectabalear en un tercer set que se le puso cuesta arriba a Unicaja en el inicio (6-1). Los almerienses tuvieron que ir a remolque y veían como se les podía alargar el duelo, por lo que Berenguel decidió dar entrada a Jean Pascal como revulsivo para cambiar la tendencia de anotaciones, pero Manacor no bajaba de los tres puntos, por lo menos hasta el 18-16. El equipo verde lo intentó pero los errores, y un efectivo oponente, le condenaron a perder por 25-21 (1-2).

No comenzó mucho mejor la cuarta manga para los visitantes, con un parcial de 5-0 a favor del sexteto manacorí para quitar el mando a Unicaja en el arranque. Pese a ello, los verdes se centraron e igualaron un asalto en el que buscaban cerrar el encuentro. Y así lo hicieron, pese al gran trabajo que estaban realizando los isleños, confirmando su sexta victoria de la campaña, quinta consecutiva, con un 20-25 tras dos horas de contienda.