Unicaja Costa de Almería ficha a Pei Hung-Huang

La campaña del triplete, con la décima Copa del Rey levantada en Cáceres, al otro lado de la red en los partidos frente al cuadro extremeño había un jugador con una gran proyección, después transformada en realidad. Se trata del colocador taiwanés Pei Hung - Huang, que tras alcanzar de forma rápida un acuerdo con Unicaja Costa de Almería lucirá el verde ahorrador con el ‘21’ y su nombre deportivo, ‘Huang’, a la espalda. Ficha hasta el final de curso y llega procedente de la potente A-1 italiana, en la que ha jugado las dos últimas temporadas dirigiendo el juego del Latina, este año pasado como Top Volley y el anterior como Taiwan Excellence en el nombre de una formación a la que ha conseguido mantener en el máximo nivel del voleibol más exigente del continente. Ha disputado todos los partidos en ambas campañas, 26 de la fase regular en cada una para un total de 52, yendo a más en número de sets, puesto que en la 2018/2019 ha disputado 59, como un jugador clave del equipo.

Desde el final de temporada hasta ahora no ha permanecido parado, puesto que se le ha reclamado por parte del actual líder invicto de la clasificación, el Cucine Lube Civitanova, para cubrir durante la pretemporada las bajas de sus dos colocadores titulares, ambos en la Copa del Mundo. Por tanto, ha entrenado al más alto nivel y su aportación ha sido muy destacada puesto que van 7 de 7 en el casillero de Lube, curiosamente el mismo pleno con el que se podría incorporar a Unicaja Costa de Almería si los de Manolo Berenguel vencen este sábado a Textil Santanderina. Mide 188 centímetros, tiene 29 años recién cumplidos, ya que nació el 17 de septiembre de 1990, edad idónea por la madurez requerida en la posición en la que juega, y de hecho sus características son “todas las que definen a un buen colocador”, así considerado por parte de su nuevo entrenador: “Es muy rápido, tiene visión de juego y un toque de dedos que dificulta el bloqueo contrario, y además, según los informes que he pedido y que me han facilitado, tiene predisposición muy buena y actitud”.

Berenguel precisamente ha destacado esa evolución seguida por Huang: “Desde que pasó por la liga española en Cáceres, ha seguido en una línea ascendente muy clara, y muestra de ello es que viene de jugar en un vóley de altísimo nivel como el de la liga italiana”. Incluso sin pensar ya en los partidos, sino solo en los entrenos, el míster ahorrador sabe que su aportación será muy importante: “Espero antes de nada que le dé continuidad al entrenamiento, porque llevamos desde el inicio con solo colocador, más lo que ha aportado Soriano, que ha sido de gran utilidad; dicho eso, también espero que le ponga las cosas muy, muy, muy difíciles a Ignacio, ya que ahora mismo la identidad del equipo es con él, pero aquí tenemos que tener en mente que cualquiera de la plantilla puede jugar, y la competitividad que hay este año es muy sana, se están apretando los unos a los otros, y con Huang será así”.

Además, está claro que “a Ignacio le va a venir muy bien tener a otro colocador, ya que lo está jugando absolutamente todo y eso al final de la temporada se hace largo, y así podrá tener esos momentos de descanso”. Apurando los últimos trámites para su mudanza a Almería, Pei Hung – Huang ha resaltado que no tardó en ponerse de acuerdo con el club una vez conocido el interés en fichar un colocador a través de su agente. Sobre su nueva casa tiene recuerdos de equipo muy duro y de alto nivel. No en vano, ese plantel ganó el triplete: “Jugué en la liga española por primera vez hace cuatro años y todavía recuerdo un partido muy difícil contra Unicaja Costa de Almería, que es un equipo muy agresivo y, de hecho, se encuentra entre los mejores y siempre ha sido un club respetado”. Lo que se va a encontrar es algo similar: “He visto algún partido y los jugadores son agresivos y eficientes; ha jugado como un equipo de alto nivel, tal y como hace cuatro años, cuando yo jugué en contra”.

El colocador sabe que “unirse al grupo ya empezada la temporada es apresurado”, pero ha confesado que tiene la esperanza de adaptarse al entrenamiento del equipo “lo antes posible y ayudar a continuar ganando los siguientes partidos hasta el final”. Lo de jugar competición europea esta temporada no lo ha valorado como uno de los motivos para fichar: “Que Unicaja Costa de Almería participe en la CEV Challenge Cup este año no afecta mi motivación para firmar un contrato con el equipo, porque cualquier competición es igualmente importante para mí, aunque espero desafiar el reto con mis compañeros”. Todo ilusión, no ve la hora de incorporarse con los demás y empezar a mostrar su talento de nuevo en España: “Estoy muy feliz de tener la oportunidad de ser miembro de Unicaja Costa de Almería, no puedo esperar más para estar en el pabellón y espero que los aficionados sigan animando al equipo tal y como lo hacen y que me apoyen a mí también”. No era para menos, el primero de sus mensajes a la hinchada ahorradora ha sido un “vamos, verdes” por parte de un hombre querido allá donde ha jugado, llamado cariñosamente ‘Juanito’ en Cáceres