Verza: "El 2-0 al Atlético fue una de las tres mejores noches de mi carrera"

José Antonio García Rabasco, 'Verza', colgó las botas en las filas del Real Murcia durante la campaña 2020-2021 tras cerca de veinte años como futbolista profesional. Afincado en la vecina región y con la vista puesta en convertirse en entrenador a medio plazo, rememoraba para los micrófonos de UDA Radio la última victoria de la UD Almería frente al Atlético de Madrid jugando como local, que se produjo un 8 de febrero de 2014 con doblete del oriolano.

¿Qué le viene a la cabeza de aquel encuentro?

Lo recuerdo a nivel deportivo como una de las tres mejores noches de mi carrera por lo que significó. Ese equipo acabó siendo campeón de la Liga, estábamos necesitados por nuestra situación y al final de año se logró el objetivo. Fueron tres puntos muy meritorios y a nivel personal tuve la suerte de hacerles los dos goles yo. Recuerdo también que Trujillo secó a Diego Costa. Jugué con él en el Albacete y me dijo que acabó desquiciado.

¿Cómo plantearon ese partido con Francisco en el banquillo?

Durante la semana pensábamos en hacer un partido serio, competir para estar cerca de puntuar. Te venía el líder, que era un martillo pilón y no fallaba, incluso fuera de casa era más serio y conseguía casi siempre victorias. Concedían muy poco y nunca pensábamos que ganásemos 2-0 dejando los tres puntos en el Juegos Mediterráneos. Ni mucho menos pensaba que pudiera meter los dos goles. Fue un partido muy completo de todos, en el minuto 79 hicimos el 1-0 y en una jugada de Zongo, que Aranzubia le hizo penalti y le expulsaron, ya llegó la tranquilidad.

¿Piensa que este Almería puede hincarle el diente al Atlético pese a verse impotente ante la Real?

Si sales al terreno de juego sintiéndote inferior a lo que tienes enfrente no tienes nada que hacer. El Almería está en Primera por algo. Llevaban dos o tres años dándole al palo en cuanto a subir se refiere y tienen que salir pensando que son once contra once y son duelos uno contra uno en cada posición del campo. Sin menospreciar al rival, pero sin miedo también.

El primer gol fue espectacular, ¿lo hizo a propósito?

Aquel día hacía un Poniente de esos terribles y en esa portería el balón iba a favor. La estrategia era que salía Suso, me la devolvía y ponía el balón cerrado, el aire hizo el resto, tuve mucha fortuna y se fue adentro. Otras veces pega en el culo y entra y ese día tuve la fortuna del viento. Recuerdo volverme loco en la banda, me tiré y todos los compañeros se echaron en cima. Creo que Soriano fue el primero en decir que no se nos ocurriera bajar el pistón, que había que seguir porque iba a ser muy difícil. Se dio muy bien porque conseguimos meter el segundo.

Verza: "Éramos un equipo que con muy poco hizo mucho y hay que agradecer la buena gestión de Alfonso, que daba hasta donde daba"

¿Qué diferencias aprecia entre el actual Atlético y el de su época?

La diferencia es la dinámica de aquel Atlético al de ahora. Eso marca el porvenir de un equipo. Cuando estás con la flecha para arriba todo sale como uno quiere y ese era el día a día de aquel Atleti porque el Cholo llevaba poco tiempo y su mensaje calaba más. Ahora se habla de que Joao Félix se va a ir y hay que aprovechar que esa dinámica no es tan positiva. Hay que salir a jugarle de tú a tú con tus armas y sin miedo a nada. De esa manera es factible hacer un buen partido y por qué no, lograr la victoria.

¿A quién considera la brújula del Almería?

Tiene un equipo en todas sus facetas y líneas muy completo. En el medio campo Melero puede ser uno de ellos o el propio capitán, De la Hoz. Hay futbolistas con mucho empaque y amplia trayectoria que saben muy bien cómo hay que jugar este tipo de partidos.

¿Cómo valora el cambio que ha experimentado el club?

He estado en varios partidos y es una auténtica pasada lo que está creciendo en todos los aspectos. En noviembre fui al concierto de Bisbal y vi por dentro los vestuarios y me quedé flipado. Fue una pena que no me tocase a mí, pero hay que agradecerle a esta gente que ha apostado porque el Almería siguiera creciendo. Nosotros éramos un equipo que con muy poco hizo mucho y hay que agradecer la buena gestión de Alfonso, que daba hasta donde daba. La segunda época que vine cedido sufrimos mucho todos. A este Almería no le veo techo, año a año puede ir mejorando. Se está viendo en la renovación del Estadio, es alucinante.

¿Se ve al frente de un banquillo en el futuro?

Nunca digas nunca. Ese dicho tiene mucho de correcto y a día de hoy acabo de terminar el último nivel de entrenador y no lo descarto porque el fútbol ha sido mi vida. No me pongo metas porque no hace mucho que acabé y quiero disfrutar de otras cosas sin dejar de lado el fútbol. Sigo vinculado con niños en las escuelas de Orihuela y veremos lo que depara, si no, seguiré disfrutando como aficionado.