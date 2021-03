No se había cumplido aún el primer minuto del encuentro entre Peña Deportiva de Santa Eulalia y Atzeneta UE, del Grupo III B, cuando el delantero abderitano Álex Chico conectaba una chilena e inauguraba el marcador a favor del conjunto visitante, que venció por 0-2 en la última jornada de la Primera Fase pero no podrá evitar luchar por no bajar en la Segunda. Cabe recordar que el equipo taronja logró el curso pasado confirmar el histórico ascenso a la categoría de bronce del fútbol español con gol de Chico.

