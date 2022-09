“Visibilizamos la importancia del deporte en la vida del cerebro”

El domingo 16 de octubre el deporte será el protagonista con la celebración de la carrera solidaria Dale vida a tu cerebro, que comenzará a las 10:00 horas. Con esta iniciativa se pretende concienciar sobre la importancia de tener un estilo de vida activo y saludable para el buen funcionamiento del cerebro y para mantenerlo sano. Será una carrera para todos, pudiendo incluso participar mascotas. Habrá tres recorridos (tres, seis y nueve kilómetros), se celebrará en La Vega de Acá y las inscripciones se pueden realizar aquí. La cita está enmarcada dentro del I Mes del Cerebro en Almería, organizado por la asociación Neurodem.

- ¿Cuál es el objetivo de la carrera?

Pretendemos visibilizar la importancia del deporte en la vida del cerebro, cómo afecta de manera positiva la actividad física en la las enfermedades neurodegenerativas. Hay diversos estudios que indican que una vida activa, haciendo ejercicio, alimentándose bien y descansando de manera correcta, se pueden prevenir enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer u otro tipo de demencias. Son artículos recientes, de este mismo mes. En una de las conferencias con motivo de este I Mes del Cerebro en Almería uno de los neurólogos hablaba de que se puede prevenir la demencia. El objetivo de la asociación es concienciar a la ciudadanía se esto, hay que tener hábitos de vida saludables.

- ¿Es posible todo ello con el estrés diario?

Siempre vamos con prisas con las actividades laborales, la familia... El día a día hace que quizás no prioricemos cosas que deberían ser prioritarias, valga la redundancia. Tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. En la conferencia inaugural la doctora Villalobos, especialista en sueño, recordó que dormir lo necesario es fundamental para que el cerebro descanse y las neuronas trabajen la memoria de manera correcta, manteniendo las habilidades correctas y no dañándose.

- El título de la carrera es 'Dale vida a tu cerebro'. A veces el ser humano hace mmucho y vive poco.

No hay que olvidarse de vivir y hacerlo bien. No sólo se hace deporte para dejar peso, nos olvidamos que nuestro cerebro es nuestro ordenador y si no lo cuidamos, no vamos bien. Aumenta la probabilidad de que se vaya deterioriorando nuestro cerebro más rápido de lo que debería.

- ¿Cuántas personas apoyarán la carrera?

Nuestra estimación es de 300 dorsales, pero nos conformamos con 200. Pueden correr todo el que quiera, paseando si lo desean, yendo con su mascota, en sillas de ruedas... Además, hemos puesto una fila cero para ayudar.

- La carrera tiene también un carácter solidario.

Lo recaudado irá para cubrir gastos y también para varios proyectos. Algunos los tenemos en mente, pero otros ya están puestos en marcha, destacando la escuela de familiares, que consiste en charlas para aquellos familiares con pacientes con enfermedades neurológicas, aprendiendo sobre la enfermedad, trato diario...