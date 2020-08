Hace dos semanas el Sevilla Fútbol Club lograba su clasificación para la final de una Europa League que, pocos días después, levantaría en la ciudad de Colonia tras imponerse al Inter de Milán. Antes de esta hazaña, en la que los hispalenses sumaron su sexto cetro europeo, los de Lopetegui dejaron por el camino al Manchester United en una semifinal que dejó una mágica imagen. Sobre el césped del Stadion Köln (Alemania), Jesús Navas y Ever Banega se abrazaban emocionados, dejando un instante lleno de simbolismo y recuerdos para el sevillismo que cazó con su cámara el almeriense Alejandro Vargas (@alejandrovvf90), fotógrafo del club hispalense desde esta última temporada.

"Cuando pasamos a la final estaban Navas y Banega llorando. Al estar juntos se veían sus dorsales (16 y 10), que hizo recordar a Antonio Puertas y José Antonio Reyes. Por casualidad hice una fotografía que luego se hizo viral, porque significaba mucho para el sevillismo", asegura Vargas, un joven abderitano que tras varios años buscándose la vida fotografiando en bodas, eventos o para prensa, ha encontrado su pasión en la labor de inmortalizar momentos relacionados con el mundo del balompié, como ese fugaz abrazo en tierras alemanas que llevó a la memoria de los fieles sevillistas a dos jugadores que ya no están pero que son eternos.

Vargas inició sus estudios de fotografía en Madrid y los finalizó en Granada, donde también se formó en cine, vídeo y televisión. Fue en la ciudad nazarí donde el de Adra tendría su primer contacto directo con un club de fútbol. "Trabajaba en lo que me iba saliendo, como por ejemplo anuncios, pero me ayudó mucho hacer las prácticas en el Granada CF. Fue en la temporada del descenso, en la 2016-2017. Posteriormente estuve cerca de dos años con bodas, cosas relacionadas con la prensa y eventos, aunque siempre con la intención de poder volver a trabajar para un club de fútbol. Llegué al Sevilla FC esta temporada, soy empleado del club, trabajo con la fotografía, con todo el tema audiovisual y en redes sociales, para el departamento de comunicación", comenta el almeriense.

"A los jugadores les motiva mucho verse en las imágenes, es nuestro granito de arena"

En la entidad sevillista ha vivido a lo largo del curso 2019-2020 momentos imborrables, destacando la reciente consecución de la Europa League. "No puedo resumir lo grandioso que ha sido en una sola noche, ha sido toda la competición, desde el principio. Viajar por Europa, pasar de rondas y poder captar esas imágenes. Es una experiencia increíble, esos momentos de pura alegría en el césped y el vestuario, de jugadores que nunca habían ganado un título a nivel profesional", confiesa Alejandro, que también reconoce que durante los partidos "estaba muy tenso, por si el equipo caía derrotado. Imagina la vuelta a casa con esos gestos de tristeza. Como profesional yo deseaba siempre la victoria, que haya alegría, esas fotos dicen mucho. A los jugadores les motiva mucho verse y ese es nuestro granito de arena. Como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras".

La afición por la fotografía le viene desde muy pequeño. El abderitano reconoce que siempre ha tenido "mucha inquietud por todo el tema del cine, la prensa, el mundillo audiovisual en general. Cuando era un crío tenía mucha imaginación , iba por la calle observando todo y veía fotografías por todos sitios". Con el paso de los años se ha ido forjando en esta hermosa profesión de captar momentos inolvidables en la que toca "varios palos", pero tiene muy claro que "el tipo de fotografía que más me entusiasma es la deportiva, la de fútbol". Vargas disfruta de una experiencia única, la de tener la responsabilidad y a la vez el privilegio de ser el encargado de inmortalizar con su cámara los acontecimientos más destacados de uno de los clubes con más solera de España y, como bien muestran las vitrinas del conjunto del Sánchez Pizjuán, también del continente europeo. "El Sevilla hace que mames lo que es desde que llegas. Yo soy de Almería, de Adra, y siendo honesto siempre me había gustado más el Sevilla que el Betis. Es inevitable no hacerte sevillista", finaliza.