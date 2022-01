Fran Alcoy: "Tenemos que rearmarnos, apretar los dientes y ganar el domingo"

El Polideportivo El Ejido espera olvidar cuanto antes sus dos últimas salidas a los campos del Mar Menor (1-0) y el Alzira (2-0), que junto a la derrota previa ante el Intercity han metido al equipo de Fran Alcoy en zona de descenso en el arranque de la segunda vuelta. Los celestes han sufrido los estragos de las bajas, de distinta índole, y la cosa mejorará, salvo que el covid lo impida, de cara al importantísimo duelo de la próxima jornada frente al Socuéllamos, un partido que "tenemos que ganar, o nos meteremos en un problema muy serio", según defiende el entrenador, quien apela a que "lo que toca ahora es agachar la cabeza, apretar los dientes, trabajar y rearmarnos esta semana para ganar el partido del domingo".

Alcoy no es un hombre de excusas, como deja patente en sus intervenciones públicas, pero es imposible obviar los problemas que lleva sufriendo últimamente su equipo en cuanto e efectivos disponibles y estado físico de algunos de sus hombres, que se ven obligados a jugar sí o sí. En Alzira, lo notaron: "Llevamos dos partidos con el equipo muy mermado por covid, por lesiones, sanciones, y está claro que nos faltó respuesta física tras el descanso".

"Dani Plomer nos va a ayudar y si hubiera venido antes lo habríamos alineado, porque tenemos mucha necesidad"

A su juicio, el partido "tuvo dos partes muy diferenciadas: la primera creo que fue muy igualada, competida, con llegadas equilibradas; y la segunda se ha decantado de su lado porque han sido superiores. Es cierto que los dos goles tan seguidos nos han hecho mucho daño, estábamos preparando un cambio para modificar algo y nos enchufaron el segundo, y a partir de ahí se puso muy difícil".

Ahondando en esto, cree que "de no haber encajado podríamos haber visto otra cosa, pero los goles nos hicieron mucho daño. Cometimos errores que nos costaron los goles y aunque tuvimos llegadas en la primera parte, no chutamos a portería, y esto va no de sensaciones, va de marcar goles".

Alcoy reconoce que "sabíamos que si el partido se ponía con alguna adversidad no íbamos a tener fuerza física ni recambio en banquillo para poder cambiar algo, pero creo que no hay que excusarse y sí analizar que nos han cogido la espalda con facilidad en dos jugadas, y una anterior que no fue gol, y ahí se rompió todo". incidiendo en que "tenemos pocas reservas físicas, el mismo Neto ha tenido que jugar dos partidos nada más llegar tras llevar seis meses sin competir, gente que ha salido de lesiones de dos meses... al final acumulas muchos jugadores en la alineación que no están en su momento físico correcto y eso en la segunda parte se nota".

"Si no ganas partidos te metes abajo, y así es como está el equipo. Esta semana hay que rearmarse, recuperamos efectivos de la gente que ha estado en cuarentena, los dos sancionados y algunos jugadores que jugaron en Alzira con dos meses parados y una semana de entrenamiento solo, porque no teníamos más opciones. Tenemos la plantilla muy mermada, y eso frente a equipos como el Alzira, con mucho ritmo, se nota", apunta Alcoy.

En cuanto al mercado, que por ahora ha arrojado las llegadas del portero (suplente) Adrián Fernández, el extremo Neto y el atacante Dani Plomer, Alcoy considera que "en la medida que se pueda, en esta última semana intentaremos traer lo que el mercado te dé y lo que las posibilidades económicas del club permitan".

Así, sobre su nuevo fichaje, Plomer, que gozó de minutos en la segunda parte en el Alzira, indica que "creo que nos va a ayudar, y si hubiera venido antes lo habríamos alineado porque tenemos mucha necesidad, pero apareció para subirse al autobús para este partido. Nos ayudará, estamos muy mermados de efectivos".