Álex Medina es la buena noticia del Poli El Ejido

La trayectoria futbolística de Alejandro Medina Alferez será la que tenga que ser, y el propio fútbol lo pondrá en el sitio que no sabemos si es el que le corresponde o no, pero sí el que le tocará. Sin embargo, y le vaya mejor o peor el futuro, lo que sin duda ya tiene guardado para siempre es el momento en el que logró debutar, antes de cumplir los 20 años, con el primer equipo del que siempre ha sido su club, el de su casa. Sucedió en el Antequera-Poli El Ejido de este pasado domingo y, pese a la dolorosa derrota (0-2), la experiencia fue bonita para el futbolista, quien ayer expresaba su orgullo y alegría a través de las redes sociales.

Medina fue muy utilizado por David Cabello durante la pretemporada, sin ser un fichaje externo de los muchos que han llegado. Sus características son del gusto del entrenador: es alto, zurdo, rápido y atento en los cruces, valiente y con personalidad, además de polivalente, ya que puede actuar tanto de central izquierdo como de lateral. Pero Cabello no quiere ningún mérito por el hecho de haberle dado la alternativa en la segunda jornada liguera.

"Álex completó un buen partido y lo felicito, pero su trabajo y el de la cantera no quedan aquí”

Todo lo contrario, el malagueño asegura que “no es para mí ningún orgullo, porque eso tiene que ver con un trabajo de muchísimos años, de muchos entrenadores que hay en la base dedicados en cuerpo y alma a sus equipos. Lo único es que tenemos que encontrar el momento para que los chicos debuten y lo hagan satisfactoriamente. Álex completó un buen partido y lo felicito, pero su trabajo y el de la cantera no quedan aquí”. Al hilo, el míster espera “que no sea su último día, que tenga muchas apariciones, pero que sea porque lo veamos realmente preparado, lo que tenemos que hacer es protegerlo para no hacerlo fracasar”.

David Cabello es un entrenador al que le gusta trabajar con la cantera y que da mucho valor al trabajo de los jóvenes, pero no lo hace por cuota, sino por convencimiento, aunque siempre, por encima de todo, estará el bien del equipo y no “ponerme ninguna medalla porque haga debutar a 10 o a 15 canteranos”. Sobre esto, considera que “yo sé que la gente tiene muchas ganas de ver a un chico de su pueblo en el primer equipo, pero si el entrenador alinea lo hace porque está completamente preparado. Era el día de Álex, porque así lo ha demostrado durante toda la pretemporada y lo vimos oportuno”.

La de Álex es la primera experiencia en una categoría alta, aunque a decir verdad apenas inicia su segunda temporada como sénior, por lo que su debut en Segunda RFEF llega en un momento fenomenal para seguir creciendo. Su carrera siempre se ha desarrollado en las bases del conjunto celeste y en su filial, Berja, además de un paso por el juvenil del Maracena.