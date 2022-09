Cabello asume "toda la responsabilidad" del mal arranque del Poli El Ejido

David Cabello quiere todas las culpas para él tras el nefasto arranque liguero del Polideportivo El Ejido en una temporada que ha generado mucha ilusión, comenzando por el propio vestuario celeste. El entrenador malagueño asumió, tras la derrota por 2-0 en el campo del Antequera, asumió "toda la responsabilidad por el arranque del equipo" y reconoce que nadie esperaba comenzar con estas dos derrotas que, además, han llegado con sequía de goles y mantienen al equipo en el farolillo rojo. La clave está en los errores propios y la falta de acierto, un cóctel letal que está lastrando al equipo

"En Antequera nos costó entrar en los primeros minutos y la lesión de Héctor nos trastocó nuestra primera idea", arguye el preparador, en referencia a la segunda lesión en dos jornadas de futbolistas del Poli. "Volvimos a cometer un error, y estos errores a día de hoy nos están penalizando muchísimo. No tuvimos esa claridad en ataque para generar más ocasiones".

El juego asociativo es una seña de identidad en los equipos de Cabello, y no renuncia a él en el Poli: "Intentamos progresar en el juego a través de asociaciones. En Antequera cometimos un error y nos costó ese penalti y el primer gol. Luego tuvimos la oportunidad de empatar a través de Juanje, con una gran intervención del portero", recuerda el míster, quien considera que sobre el césped del Maulí se midieron "dos equipos con fuerzas muy igualadas y nosotros intentamos a través del juego asociativo generar ocasiones y no tuvimos muchas".

En momentos de zozobra como el que vive ahora mismo el equipo celeste lo más importante es la tranquilidad, pero no tanto la del club o afición, sino la interna, tal como defiende el entrenador: "Hay que tener tranquilidad y ahora mismo los chicos no la tienen, porque las dos derrotas hacen daño y mella en el vestuario, en su confianza, y más para lo que nosotros pretendemos y buscamos. No es un buen comienzo, nadie lo esperaba y ni mucho menos nosotros". No esperaban empezar con dos derrotas, "pero hay que afrontarlo con la máxima humildad, responsabilidad, que esa está toda en mi parte porque soy el máximo responsable de todo lo que ocurre, lo soy de los jugadores que han llegado. Me toca asumir la máxima responsabilidad deportiva en este arranque de liga".

Lesión de Héctor Martínez

Y no pudo estar ni 10 minutos sobre el campo el defensa Héctor Martínez, quien se había colocado en el lateral izquierdo ante la baja, también por lesión, de Manu Moreno. "Héctor ha llegado prácticamente en el cierre del mercado, el partido pasado fue exigente, la competición lo es, hemos acumulado mucha carga de trabajo y ha tenido un problema muscular que nos hizo recomponer la línea defensiva", explicó el entrenador, quien felicitó a Neto por su buen partido saliendo desde el banquillo: "Participó a un nivel alto y lo felicito, porque hizo un gran trabajo".