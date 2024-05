El Almería B busca sacarse otra espinita en el play off

No será para nada nuevo la situación que el Almería B tenga que vivir este próximo domingo. Si hace tan solo poco más de una semana atrás a los rojiblancos les tocaba medirse a un rival ante el que no habían conseguido ganar en liga, este fin de semana les volverá a suceder lo mismo. El conjunto dirigido por Alberto Lasarte recibirá este próximo 2 de junio al Real Jaén en el Power Horse Stadium. Y será precisamente ante otro de los equipos, como ya pasara ante el Atlético Malagueño, a los que los indálico no han sido capaces de ganar durante la temporada regular.

Y la verdad que a los almerienses no les fue nada mal en aquel encuentro de ida de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF. Si los rojiblancos no habían sido capaces de imponerse hasta entonces al filial blanquiazul, acabaron llevándose la victoria por tres a uno en lo que supuso el primer paso hacia el ascenso de categoría. Pero de no ganar ninguno de sus dos partidos anteriores frente a los malagueños, los unionistas acabaron haciéndose también con el triunfo este pasado domingo en el choque de vuelta.

Todo ello cuando con los malaguistas habían empatado en la primera vuelta del campeonato y caído en el choque de la segunda mitad del curso disputado en el Anexo. Idéntica situación han vivido los rojiblancos con el Real Jaén, otro de los equipos al que los de Alberto Lasarte no han sido capaces de ganar en la competición doméstica. Los almerienses lograron sumar un punto en su visita a La Victoria en la ida en un encuentro en el que se llegaron a adelantar con un tanto de Marcos Peña, mientras que en la vuelta cayeron por la mínima en el Anexo en un choque que se acabó decidiendo en los últimos veinte minutos.

De esta manera, el Almería B tratará este próximo domingo de sacarse otra de las espinitas que han tenido a lo largo del campeonato. Más aún cuando en ambos encuentros los rojiblancos no estuvieron tan lejos de llevarse los tres puntos. Bien pudo ganar el conjunto indálico en el choque de la primera vuelta, pero un tanto de los jienenses en la recta final impidió que se hiciera con el triunfo. Mientras, en el encuentro de la segunda vuelta los unionistas llegaron a dominar durante varias fases del partido, si bien acabaron cayendo y poniendo fin a su racha después de seis victorias consecutivas.

Entrada gratuita solo para abonados

Tal y como sucediera en la anterior eliminatoria frente al Atlético Malagueño, el Almería B volverá a actuar en el Power Horse Stadium. De nuevo será la grada de preferencia, con una capacidad de 6500 espectadores, la que se habilite. Aunque en esta ocasión, a diferencia de aquella vez, el acceso tan solo será gratuito para los abonados del conjunto rojiblanco. Mientras, aquellos que no lo sean tendrán que comprar su entrada, que tendrá un coste de cinco euros, en las taquillas del estadio a partir de las 10:30 horas.

🏟 El partido de ida de la segunda eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda RFEF entre el @AcademiaUDA y el @RealJaenCF se disputará en el Power Horse Stadium el domingo, 2 de junio, a las 12:00 h.



▪️ Los 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬 de la UD Almería podrán acceder de forma gratuita… pic.twitter.com/3Yi482gdUF — UD Almería (@U_D_Almeria) May 27, 2024

Por su parte, la entidad indálica abrirá también el fondo sur, cuyos 3500 asientos están destinados a los seguidores del conjunto jienense que se desplacen hasta tierras almerienses. Asimismo, dichas entradas solo podrán ser adquiridas a través del Real Jaén, el cual será el encargado de gestionar dichas entradas para el encuentro de este domingo.