El Almería juvenil despide la temporada a lo grande ante el Algeciras (10-0)

Había que despedir la temporada a lo grande en el Francisco Pomedio. Y vaya si lo hizo el Almería juvenil, que no tuvo piedad del colista Algeciras al que le endosó todo un diez a cero con hasta dos hat-tricks, obra de Juanjo y Rachad, para poner punto final a un mágico año. Una victoria con la que los rojiblancos ponen fin a un histórico curso en la tercera posición después de que el Sevilla tampoco fallase en su visita al Vázquez Cultural.

No había nada en juego para ninguno de los dos equipos, por lo que Alberto Lasarte aprovechó para introducir algunas novedades con respecto a la victoria contra el Séneca. El técnico jienense colocó en portería a Juanca en lugar de Bruno, situando a Leal a banda cambiada para suplir la baja de Iker. Además, dio entrada a Jorge y en las bandas puso a Juanjo y a Marciano, que bajó al juvenil al no haber partido este fin de semana del primer equipo y el filial haber terminado la temporada.

El partido difícilmente pudo empezar mejor para los rojiblancos. Apenas se habían disputado veintiún segundos cuando Marciano hizo el primero. El conjunto visitante había sacado de centro, pero rápidamente recuperaron los almerienses, dándosela Rachad a Marciano para que se marchara en banda a toda velocidad hasta plantarse solo ante el guardameta y ahí no perdonó. Respondieron los gaditanos con dos tímidas ocasiones detenidas por Juanca sin complicaciones.

Pero el segundo no se hizo esperar. Hacía tan solo un rato que se habían superado los primeros diez minutos cuando Juanjo amplió distancias tras asistencia de Rachad, que ya hizo lo propio con Marciano, y ahí el almeriense no perdonó. El encuentro apuntaba a ser un festín goleador de los chicos de Lasarte. Los rojiblancos estaban teniendo todo un carrusel de ocasiones como una en la cabeza de Rachad en un centro desde el costado izquierdo, pero su remate con la testa se marchó fuera por poco.

No había ni tiempo a apuntar las ocasiones del conjunto rojiblanco, que no paraba de asediar la meta de Miguel Ángel, quien salvó a los suyos más de una vez de una goleada mayor. Así, el guardameta le sacó una gran mano a Rachad para evitar el tercero. A los veinte minutos Marciano de cabeza la tuvo una vez más, pero la paró el portero. En el minuto 25 Juanjo buscó el tercero con un disparo que se encontró con una gran estirada del meta.

Pero tan solo un minuto después Rachad hizo el tercero en una pared con Juanjo, el hispano marroquí se fue del meta y no perdonó para inaugurar su cuenta particular. Aunque ni por esas se conformaban los rojiblancos con el resultado. Por su parte, el Algeciras lo intentó en una contra tras una pérdida de Marcos Peña, Herrera puso un pase atrás, pero ahí no había nadie.

No obstante el cuarto acabaría llegando en la recta final del primer tiempo cuando Juanjo a pase de Rachad mandó el balón al fondo de las mallas. El almeriense quería llevarse el balón a casa, de manera que en el minuto tuvo el quinto para hacer su hat-trick, pero metió un magistral pie Miguel Ángel para evitar un nuevo gol local.

Al descanso los rojiblancos llegaron con un contundente seis a cero en el marcador con dobletes de Juanjo, Rachad y Marciano

El encuentro estaba siendo todo un recital con continuas ocasiones de los almerienses como una de Marciano que estrelló en la madera. A poco menos de cinco minutos para el descanso Rachad firmó el quinto tanto del partido tras un pase de Juanjo, con el que estaba teniendo una gran conexión este domingo. El pichichi rojiblanco también tuvo el sexto después de marcharse de hasta tres defensas, pero atrapó el guardameta. Sin embargo, el set iba a llegar antes de pasar por vestuarios cuando Marciano sacó un latigazo con la pierna derecha.

La segunda parte arrancó con idéntico guión. De esta manera, Miguel Ángel tuvo que realizar una gran parada a disparo desde la frontal de Marsu. Todo un carrusel de ocasiones se estaba viviendo en el Francisco Pomedio. Ni siquiera se habían jugado los primeros diez minutos del segundo tiempo cuando Juanjo marcó otra vez para firmar un hat-trick en un disparo cruzado tras una rápida recuperación rojiblanca.

Aunque ni por esas los almeriense parecían estar satisfechos, gozando de numerosas ocasiones. Minutos después de la hora de partido Rachad subió el octavo al marcador, firmando también su hat-trick, tras una mala salida del guardameta y el pichichi rojiblanco no perdonó. Justo en la siguiente jugada Juanca realizó una gran parada para evitar el tanto del honor del Algeciras. Pudo Rachad aumentar aún más el marcador en un penalti cometido sobre Younes, pero con la zurda estrelló el balón en la madera.

Rachad quería hacer aún más goles para intentar acabar como máximo goleador de la categoría. De esta manera la tuvo en un remate de cabeza que se marchó fuera por muy poco. Pero sería Leal quien hiciera el noveno después de irse de todo el que le salía. El resultado era demasiado abultado, aunque las ocasiones rojiblancas seguían sucediéndose. Rachad, Fede Oliva, Álvaro García fueron quienes tuvieron el décimo, pero sin fortuna. Miguel Ángel estaba salvado al Algeciras de una goleada mucho mayor.

Ya en el descuento Fede Oliva, que se fue con facilidad de todo aquel que salía, anotó el décimo gol del encuentro para terminar de cerrar la goleada. Un triunfo que clasificatoriamente no sirve de nada a los almerienses, pero que les permite despedir esta histórica temporada a lo grande y ante toda su gente que le ha estado acompañando durante estos largos meses.