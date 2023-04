Almería juvenil-Vázquez Cultural: Rober mantiene en pie la lucha por el liderato (1-0)

Difícil, pero no imposible. Eso es lo que piensa el Almería juvenil, que logró una sufrida victoria ante el Vázquez Cultural para mantenerse todavía con opciones en la lucha por el liderato. No fue hasta el minuto 83 cuando Rober adelantó a los rojiblancos, que gozaron de numerosas ocasiones tanto en el primer tiempo como en el segundo y que continúan a cuatro puntos del Betis cuando tan solo restan dos jornadas para concluir el campeonato.

A pesar de que el conjunto almeriense llegaba a la cita con mínimas opciones de hacerse con el liderato, Alberto Lasarte realizó hasta cinco movimientos con respecto al once que puso en liza la pasada semana en la derrota en Tomares. El técnico rojiblanco volvió a contar con Marcos Peña después de que cumpliera ciclo de amonestaciones la pasada jornada. Por su parte, también dio entrada a Juanca, Leal, Jorge y Juanjo y dejó en el banquillo a Bruno, Torres, Álvaro, Marsu y Fede Oliva.

No tardaron los almerienses en tener la primera. Apenas se habían cumplido los primeros cinco minutos cuando Rachad, que esta semana volvió a enfundarse la camiseta de la selección española sub-18, pudo hacer el primero en una triangulación, pero el disparo del hispano-marroquí se estrelló en el lateral de la red. Poco a poco los malagueños comenzaron a apretar. Así, minutos más tarde tuvo que salir el meta Juanca para cortar un contraataque.

En el minuto 17 la tuvo una vez más el pichichi rojiblanco que puso la pierna para conectar el centro de Juanjo, pero no pudo rematar en condiciones, mandando el balón fuera. Apenas un minuto después Rachad volvió a probar fortuna al rematar de cabeza un pase en largo, mandando la bola por encima de la portería defendida por Alberto.

Pero antes de llegar a la media hora mandaron los marbellíes un serio aviso, teniendo Juanca que sacar una magistral mano para evitar el tanto de Michael, que remató antes dejarla caer al borde del área. El gol se estaba resistiendo en el Francisco Pomedio.

Ya superada la media hora de partido lo intentó Jorge a la contra un tanto forzado, mandando su disparo al lateral de la red. Minutos más tarde, sería Juanjo quien protagonizara una nueva ocasión rojiblanca, pero su volea se acabó marchando por encima del marco visitante. Mientras, el Vázquez Cultural apenas pudo llevar peligro al área almeriense con un saque de esquina que acabó sacando la defensa rojiblanca con complicaciones.

Los rojiblancos gozaron de numerosas ocasiones como para marcharse con ventaja al descanso

Pero la última ocasión de la primera parte la tendrían los pupilos de Alberto Lasarte. De esta manera, a falta de cinco minutos para el descanso, los almerienses gozaron un remate de cabeza de Rachad que se marchó una vez más por encima de la portería defendida por Alberto. Sin que moviera el marcador se llegó al descanso.

No cambiaría demasiado el guion en el segundo tiempo, en el que los malagueños se encontraron con el contratiempo de la lesión en el hombro de Correa casi al comienzo. Así, las ocasiones más claras tuvieron principalmente color rojiblanco como una de Rachad con la izquierda en una combinación con Valen en la que su disparo se marchó fuera.

Pero al poco de sobrepasar la hora de juego Cazorla a punto estuvo de poner el primero con un disparo que mandó a la madera cuando parecía inevitable que el cero a uno subiera al marcador. Mas tarde respondieron los rojiblancos con un remate con la testa de Marcos Peña en un saque de esquina. que mandó al larguero. Los almerienses dominando en el Francisco Pomedio. Así, en el minuto 71 tuvo que intervenir el meta Alberto para evitar que un defensa acabara anotando en propia puerta al meter la pierna para cortar el centro de Fede Oliva.

Estaba siendo todo un asedio de ocasiones del conjunto indálico ante un rival que lucha por la permanencia. Apenas un minuto después la tuvo una vez más Fede Oliva, pero su remate de cabeza se marchó fuera. Los rojiblancos lo intentaban una y otra vez, pero no terminaban de estar del todo acertados de cara a portería. En el minuto 74 la tuvo Younes, pero su disparo lo atrapó Alberto sin excesiva dificultad.

El tiempo corría sin que los rojiblancos lograran inaugurar en el electrónico, y eso que no fue porque no lo intentaran. No estaba siendo el día de los almerienses, que en el minuto 81 la tuvieron en las botas de Rachad, aunque volvió a atrapar Alberto. Pero sería justo en la siguiente jugada cuando llegaría la acción que marcaría el partido.

Restaban siete minutos para llegar al final cuando Rober, que acababa de salir al terreno de juego, adelantó a los almerienses con una balón que le cayó en el punto de penalti y no perdonó para romper el cerrojo visitante. Un gol con el que se desató la alegría en la grada. A pesar del resultado favorable los rojiblancos fueron con todas a por el segundo, gozando Rober tuvo un mano a mano que Alberto sacó así como en el descuento Rachad mandó alta un remate a placer cuando se cantaba el segundo.

Tres puntos con los que esta UD Almería juvenil se mantiene con vida en la lucha por el liderato, si bien la misión es más que difícil. Los rojiblancas permanecen terceros a cuatro puntos del Betis, que no falló en su visita a Granada, y a dos del Sevilla, que goleó al Tomares, cuando tan solo restan dos jornadas para concluir el campeonato.