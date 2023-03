El Almería juvenil tira de épica para avivar la lucha por el liderato (2-1)

El Almería juvenil logró un importante triunfo ante el Cádiz para seguir metido de lleno en la lucha por el liderato. Los rojiblancos tuvieron que tirar de épica para dejar los tres puntos en el Francisco Pomedio. Los gaditanos lograron adelantarse en la primera parte, pero los goles de Marcos Peña y de Jorge, este a falta de seis minutos para el final, sellaron la remontada del conjunto indálico.

El conjunto dirigido por Alberto Lasarte regresaba al Francisco Pomedio después de su histórico subcampeonato en la Copa del Rey, donde cayeron en la final ante todo un Real Madrid. Los rojiblancos volvían a actuar ante su gente estando otra vez metidos de llenos en la pelea por el liderato tras su triunfo en Ceuta y el reparto de puntos la pasada semana en el derbi sevillano.

Los rojiblancos afrontaban la cita con una baja más que sensible como la del meta Bruno Iribarne, quien este mismo sábado disputaba con la selección española sub-19 el segundo partido de la Ronda Élite clasificatorio para el Europeo de la categoría, si bien volvió a quedarse en el banquillo. De esta forma, Lasarte sacó de inicio a Juanca, empleando un once casi idéntico al que goleó en Ceuta, introduciendo también a Younes en detrimento de Valen. Además, el técnico jienense tampoco tenía una vez más a su disposición a Torres ni a Paco Sanz.

Los almerienses arrancaban el encuentro con la necesidad de llevarse los tres puntos después del triunfo del Sevilla contra el Polillas Ceuta. No podían fallar si quieren seguir aspirando al liderato en esta División de Honor Juvenil, donde están firmando una de las mejores temporadas de su historia. Por su parte, los gaditanos, que llegaban con numerosas bajas y con solo tres futbolistas en el banquillo, afrontaban el encuentro sin grandes aprietos, teniendo la permanencia más que asegurada y alejados de la lucha por la primera plaza.

La primera parte arrancó con una primera ocasión en saque de esquina del conjunto gaditano. Les estaba costando a los rojiblancos crear peligro sobre la portería de Antonio. Lo intentaron otra vez los visitantes con un disparo desde la frontal de Usse que se acabó perdiendo por línea de fondo. Los almerienses comenzaban pisar más campo rival, pero sin llegar a disparar entre los tres palos.

A punto estuvieron los amarillos de firmar el primero cuando no se había cumplido el primer cuarto de hora de partido, pero el pase a placer de Antonio David nadie logró rematarlo y la bola se acabó marchando rozando el poste. Ya la siguiente sí que fue para los indálicos con un centro de Fede Oliva, quien se había marchado en carrera, y que Rachad metió la pierna, pero no pudo dirigir el esférico hacia la portería de Antonio.

Clavería adelantó a los gaditanos en una triangulación con Usse y Niza

Pero en el superados los primeros veinte minutos Clavería adelantó a los gaditanos al finalizar una buena triangulación con Usse y Niza. Duro golpe para los almerienses, quienes estaban obligados a remontar para no abandonar la pelea por el liderato. Respondieron los rojiblancos minutos más tarde con un disparo de Joan que se estrelló contra la madera. Pero no tardaron los unionistas en poner la igualada con un disparo desde la frontal de Marcos Peña sin dejarla caer para igualar la contienda.

Lo seguían intentando los almerienses, quienes sobrepasada la hora la tuvieron en la cabeza de Younes, quien puso la testa para rematar un medido centro de Fede Oliva. También tendrían los visitantes las suyas como un potente disparo de Clavería que se marchó por encima de la portería de Juanca.

También probó fortuna Rachad con un potente disparo que obligó a que metiera la mano para evitar el segundo, forzando el saque de esquina. Justo entonces apareció otra vez Antonio para desviar en esta ocasión el disparo de Marsu. Pero no se movió nuevamente el marcador antes del descanso.

Sin cambios al volver de vestuarios, Rachad la tuvo a los pocos minutos de arrancar la segunda parte con un disparo que tocó en un defensor para mandar la bola a saque de esquina. Pero a los seis minutos del segundo acto a punto estuvo Niza de poner el segundo con una falta desde la frontal que acabó tocando en el larguero.

Estaban apretando los almerienses una y otra vez. Así, la tuvo Marsu al rematar de cabeza un medido centro desde el costado zurdo. Más tarde la tuvo Leal, quien se marchó en carrera y disparó desde la frontal en una ocasión que si no toca en un defensor se hubiera terminado colando al fondo de las mallas. A pesar de que ambos equipos lo intentaba, la balanza no llegaba a desequilibrarse.

No se rendían los chicos de Alberto Lasarte, intentándolo una y otra vez. No era para menos, necesitaban llevarse los tres puntos. Las ocasiones se sucedían hasta que en el 84' Jorge disparó desde la frontal para poner por primera vez por delante a los rojiblancos. Pero los rojiblancos no se conformaban con la victoria por la mínima, por lo que buscaron el tercero.

Un triunfo que le permite mantenerse vivo en la lucha por el liderato cuando la semana que viene tendrán que visitar al San Roque. Por su parte, el conjunto gaditano recibirá al Sevilla, uno de los rivales de los almerienses por alcanzar la cabeza de la tabla.