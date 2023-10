El almeriense Norberto Reina completa su enésima hazaña: la Ibérica-Traversa

No hay reto que se le resista al almeriense Norberto Reina, profesor de Matemáticas en el IES Carmen de Burgos de Huércal de Almería y una figura cada vez más reconocida en el mundo del ultraciclismo. El último de ellos ha sido la Ibérica-Traversa, consistente en cruzar la Península Ibérica desde Irún hasta Tarifa, que le llevó a completar hasta 1.8000 kilómetros con un desnivel acumulado positivo de 27.000 metros y para lo cual necesitó de nueve días. Una auténtica hazaña, la cual superó en segundo lugar, que a Norberto parece habérsele quedado corta, teniendo ya en mente la Transpirenaica, estando entre sus planes realizarla este mismo verano.

Pero a Norberto Reina le van las hazañas con mayúsculas, tal como denotan sus palabras en conversación mantenida con Diario de Almería. "En dos o tres años me gustaría prepararme la North Cape 4000, no me quiero ir a la otra vida sin poder hacerla. Es desde Turín hasta Cabo Norte en Noruega. Para mí es como la final de la Champions League de mi deporte", explica Reina. Un desafío apto para muy pocos, pero para el almeriense eso no es problema a la vista de sus últimos éxitos.

Sin embargo, todo reto tiene sus dificultades y no son tan solo deportivas, puesto que en la actualidad la economía también acaba jugando un papel muy importante. Así lo denotan las palabras de Norberto: "Antes de ser más viejo me gustaría, pero necesito patrocinadores porque es bastante costoso. La inscripción, más luego vas a estar un mes por ahí con la bicicleta, te tienes que comprar comida, tienes que pillarte hoteles porque no vas a estar un mes en tiendas de campaña", detalla el almeriense, si bien señala que "va a intentar ahorrar para poder ir".

"Empecé a raíz de que mi madre falleciera, quería dedicarle una cosa extrema, empecé poco a poco preparándome un Ironman"

Mientras el resto de los mortales piensa en ver cuál es el mejor destino para pasar las vacaciones veraniegas en las que descansar y desconectar de la a veces tan agotadora rutina, Norberto Reina busca la manera de seguir completando nuevas hazañas montado a una bicicleta. Pero antes del ultraciclismo, el almeriense ya se había iniciado en el mundo de la ultradistancia con el triatlón.

Unos comienzos que todavía recuerda a la perfección. "Empecé a raíz de que mi madre falleciera, quería dedicarle una cosa extrema, empecé poco a poco preparándome un Ironman, que le dediqué a mi madre y a raíz de ahí empecé a hacer más Ironman, me pasé a hacer ultramanes, un triatlón que dura tres días", va haciendo memoria Reina, a quien una lesión le hizo probar otra disciplina. "A raíz de tantas pruebas de ultradistancia me lesioné el menisco, me dijo el médico que bicicleta podía hacer todo lo que quisiera", continúa explicando este profesor de Matemáticas al que no hay ecuación ni reto que se le resista.

Volviendo a esta prueba, Norberto consiguió terminarla en segundo lugar, pero para él lo más importante en "este tipo de pruebas es acabarlas, aquí todos somos ganadores". Sin embargo, sí hay una cosa que al almeriense le ha dejado especialmente contento y de la que no duda en presumir. "Lo que sí estoy orgullo es de que he sido por ahora el único español que la ha terminado, es lo que más orgulloso me siento más que del segundo puesto, es la quinta edición y no hay ningún otro español que la haya terminado", manifiesta Reina con rebosante alegría.

Norberto no era uno de los grandes favoritos en esta quinta edición de la Ibérica-Traversa, pero él no necesitaba darle importancia a ello. "El primer día hice 200 kilómetros y casi todos hicieron 260 kilómetros, se quedaron en Tudela y yo fui a mi plan. Yo tranquilo porque sé que el pico Veleta es muy duro y tenía que llegar fuerte para subir el pico Veleta", va detallando sobre el transcurso de la prueba. "De hecho, el plan mío era quedarme esa noche a 40 kilómetros del pico Veleta para hacer el puerto desde Quéntar. De Quéntar al pico Veleta son 40 kilómetros. Me digo que aunque tenga que hacerlo andando me da tiempo porque la organización nos tenía prohibido subirlo de noche, si se hacía de noche teníamos que volver a bajar para volver a subirlo al día siguiente, pero al final pude subir en mi bici".

Asimismo, el almeriense es consciente de la importancia que también tiene el apartado mental. "Son muy mentales, muchos participantes se han retirado por el tema mentar, no ser capaces de asimilar tantos kilómetros y tantas horas subido en la bicicleta", indica Norberto, quien asegura que es "duro de mollera". Su próximo reto ya está en camino.