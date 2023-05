El almeriense Antonio Puertas regresa a Primera con el Granada

El 29 de mayo de 2022 la UD Almería lograba regresar a la élite del fútbol español siete años después en una apoteósica última jornada con un final que ni los mejores guionistas podrían haber diseñado. Si aquel día el conjunto rojiblanco ascendió a la máxima categoría como campeón de la Liga SmartBank, tan solo 363 días después el almeriense Antonio Puertas hacía lo propio con el Granada. Tan solo una temporada después el conjunto nazarí ha conseguido volver a Primera después de vencer dos a cero al Leganés con un papel destacado del futbolista de Benahadux, asistente en los goles de Uzuni y Bryan Zaragoza este pasado sábado.

Un ascenso a Primera División que es el segundo que suma el benaducense a su palmares después del logrado también con el Granada en la temporada 2018/19. El almeriense, que cumplía su sexto curso en las filas del conjunto nazarí, no ha gozado de tanto protagonismo como en aquel entonces si bien ha tenido un papel destacado habiendo disputado 35 partidos en liga en los que ha anotado cuatro goles y dado cinco asistencias.

A sus 31 años cumplidos en el pasado mes de febrero, Antonio Puertas ya ha logrado hacerse con un hueco en el fútbol profesional al que llegó en 2015 tras subir al primer equipo de la UD Almería después de una temporada en el filial rojiblanco. De continuar una temporada más en el conjunto nazarí, el de Benahadux vivirá su cuarta temporada en la máxima categoría, todas ellas formando parte del plantel granadino.

Dos almerienses se quedan a las puertas

También lucharon por el regreso a la máxima categoría este pasado sábado otros dos almerienses como Rubén Duarte y Salva Sevilla. Ambos en las filas del Alavés no pudieron subir de manera directa con el conjunto babazorro después de no pasar del empate ante Las Palmas, que fue quien se llevó el ascenso como segundo clasificado. Ahora el defensa y el centrocampista tendrán que disputar el play off tratar de devolver a los vascos a la Liga Santander. Un equipo en el que también se encuentran dos jugadores con pasado en la UD Almería como son Luis Rioja y Nikola Maras, quien está cedido por el propio conjunto rojiblanco.

Tanto Rubén Duarte como Salva Sevilla han tenido un papel destacado en el presente curso a las órdenes de Luis García Plaza, disputando 37 y 36 encuentros respectivamente. Además, en el caso del virgitano ha sido autor de tres goles, uno de ellos decisivo durante la primera vuelta para llevarse los tres puntos ante el Oviedo en Mendizorroza al anotar desde el punto de penalti en el último minuto del tiempo de descuento.