Los árbitros ponen las cosas “muy difíciles” al filial

La UD Almería B venció por 3-1 al Vélez, logrando su segunda victoria consecutiva. Pese a ello, Fernando Santos Nandinho no se mordió la lengua con respecto a un arbitraje que volvía a dejar con diez a un conjunto rojiblanco al que también se le anuló un gol.

“El tercer equipo, como está pasando en todos los partidos, nos lo está poniendo muy difícil. Los árbitros nos están perjudicando un montón, con tarjetas, penaltis, goles que nos invalidan. No sé qué pasa, nos lo hacen muy difícil. Nos están sacando jugadores todas las semanas, tengo que probar con otros futbolistas en el centro del campo porque no tengo jugadores. Pero bueno, el equipo está respondiendo”, dijo el entrenador rojiblanco tras el choque.

"No sé si es que hay intereses, aunque a este nivel me cuesta creerlo"

Consciente de que la competición entra en su tramo más decisivo, el portugués asegura que “es muy raro que cuando llegas a esta fase en la que te juegas todo te saquen tarjetas con tanta facilidad y te dejen sin jugadores. No sé lo que está pasando, pero aunque tenga que meter a un portero en el centro del campo lo vamos a hacer bien siempre. Vamos a luchar contra todo”.

Nandinho, por último, opinaba que “como somos un equipo de chavales es más fácil pitar contra nosotros que contra un equipo de jugadores más experimentados. No sé si es que tienen miedo de pitar contra futbolistas más veteranos. En el anterior partido Manu fue expulsado como Robles en este último. Muy extraño. No sé si hay intereses o no, aunque a este nivel me cuesta creerlo, pero bueno, vamos a luchar para centrarnos en nuestro juego que es lo único que podemos controlar nosotros”.